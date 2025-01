Botafogo passa dificuldades para resolver novo técnico e reforços para 2025

O começo de 2025 tem sido difícil para o Botafogo. O clube precisa reformular a comissão técnica e o elenco. Até o momento, o Glorioso não conseguiu resolver nenhum dos dois pontos e não anunciou nenhuma contratação.

O atual campeão brasileiro e da Libertadores se encontra em um cenário novo. Para efeito de comparação, o início de 2024 foi recheado. O Alvinegro anunciou cinco reforços até os primeiros dez dias do ano.

A urgência é em definir o novo treinador. O favorito para o cargo, até então, era André Jardine. O técnico, porém, optou por seguir no América do México. Agora o Botafogo busca outros nomes no mercado mas há poucas opções com perfil desejado por John Textor à disposição.

Dentro do campo, o Botafogo busca suprir as saídas de Thiago Almada e Luiz Henrique. Os dois foram destaques nas conquistas do Brasileirão e da Libertadores. O Glorioso fez duas propostas pelo meia-atacante Bitello, mas o Dínamo Moscou rejeitou ambas. O atleta tem 24 anos e vínculo com o clube russo até 2027.

O mesmo acontece na tentativa de reforçar a zaga. Jair, do Santos, desejo da rede multi-clubes de Textor, aceitou a proposta alvinegra, mas há divergências entre os dois clubes para a formatação da transação. O Botafogo ainda não está 100% convencido de ceder jogadores, mas é um contrapartida exigida pelo Peixe.

Ainda há outras posições a serem preenchidas, principalmente na composição do elenco. Ao todo, 11 jogadores estão deixando o Alvinegro. Ou seja, o clube terá que trabalhar para repor as saídas e manter o grupo competitivo.