Caminhão derruba poste após se enroscar nos fios, em Niterói; vídeo

Um caminhão baú provocou um acidente em Niterói, na tarde desta segunda-feira (06), no bairro de São Francisco, na Zona Sul da cidade. O veículo derrubou um poste na Rua Edgard German.

O fato aconteceu após o caminhão arrastar fios de energia enquanto transitava pela via. O acidente acabou gerando um grande susto para os moradores da área. A queda do poste fez com que os fios energizados ficassem na rua, inclusive bloqueando o portão de uma residência.

A Enel foi logo acionada para lidar com a situação e garantir o reparo e a segurança dos moradores da rua. Todo o acidente não deixou ninguém ferido. A rua precisou ser interditada para os reparos no poste.