Riotur abre inscrições de vendedores ambulantes para o Carnaval de Rua 2025

Carnaval no Rio: inscrições podem ser feitas até o dia 12 próximo. - Foto: Divulgação

A prefeitura do Rio de Janeiro está cadastrando 10 mil vendedores autônomos para trabalhar nos desfiles de blocos autorizados durante o Carnaval carioca, que neste ano será nos dias 19, 20 e 21 de fevereiro. As inscrições já começaram pela internet e seguem até a próxima quinta-feira, 12.

Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade, CPF e comprovante de residência no município do Rio.

As inscrições devem ser feitas pelo site até 21 deste mês. Serão disponibilizadas 15 mil vagas, cinco mil a mais do que no ano passado.

O sorteio acontece no dia 22 e o resultado será divulgado via SMS. Os vendedores sorteados devem comparecer ao local a ser divulgado, para a comprovação dos requisitos exigidos em regulamento, além de receberem mais informações sobre os demais trâmites (retirada do kit – colete, isopor e credencial).

Os aprovados também receberão treinamento até estarem habilitados a trabalhar legalmente nos blocos de rua.

A agenda de blocos tem início no dia 1º de fevereiro.

