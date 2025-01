Prefeitura do Rio autoriza uso de bermudas para motoristas de ônibus e táxis

Os motoristas de táxis, ônibus, vans e kombis credenciadas poderão usar bermudas, calças e bermudas na altura do joelho para trabalhar, de acordo com a determinação da Prefeitura do Rio de Janeiro, divulgada no Diário Oficial do Município nesta segunda-feira (6).

A decisão entrou em vigor imediatamente e se estenderá até 31 de março.

De acordo com o prefeito Eduardo Paes, as situações específicas sobre o uso das roupas serão determinadas por cada órgão municipal. Com isso, secretários e presidentes de organizações públicas poderão regulamentar a decisão, atendendo às necessidades de cada setor.

A medida tem o objetivo de oferecer conforto aos trabalhadores, principalmente no verão carioca.