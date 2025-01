Tempestade de inverno nos Estados Unidos causa caos e leva sete estados a declararem emergência

Uma forte tempestade de inverno nos Estados Unidos levou sete estados a declararem emergência. Kansas, Missouri, Kentucky, Virgínia, Virgínia Ocidental, Arkansas e partes de Nova Jersey fecharam escolas e escritórios governamentais, com alertas de uma das maiores nevascas em uma década. Mais de 55 milhões de pessoas foram afetadas, e pelo menos três morreram em acidentes de trânsito. Além disso, centenas de motoristas ficaram presos e houve vários acidentes de carro. O governo federal de Washington também fechou seus escritórios, mas o Congresso não foi impactado. A tempestade também causou cancelamentos de voos e afetou as ferrovias. Meteorologistas alertam para um frio extremo.



A partir desta segunda-feira, partes dos EUA terão um frio “perigoso e cortante”, segundo meteorologistas ouvidos pela imprensa local. As temperaturas podem ficar de 7 a 14 graus Celsius abaixo do normal, com os estados do Nordeste experimentando vários dias de frio após um início de inverno relativamente ameno.