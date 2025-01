Gonçalenses terão primeiro feriado do ano nesta sexta-feira (10); Entenda

Em São Gonçalo, a data em homenagem ao santo é celebrada com missa e eventos na Igreja Matriz - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Em São Gonçalo, a data em homenagem ao santo é celebrada com missa e eventos na Igreja Matriz - Foto: Arquivo OSG/Filipe Aguiar

Devotos gonçalenses poderão aproveitar o primeiro feriado do ano já nesta primeira semana de janeiro. Isso porque, na próxima sexta-feira (10) é celebrado o Dia de São Gonçalo de Amarante, o santo padroeiro do município que leva o seu nome.

Considerado Patrimônio Público Cultural e Religioso, o feriado foi instituído em 1 de julho de 2010, pela Câmara Municipal, após aprovação em plenário e publicação em Diário Oficial, do Projeto de Lei nº 212/09, de autoria do então vereador José Antônio Machado.

A lei garante que a comemoração ocorra de acordo com os costumes da Igreja Católica Apostólica Romana, e devendo ter o apoio do Poder Executivo, sobretudo, na interdição de vias públicas para que os fiéis participem das procissões em total segurança.

Dia do padroeiro

São Gonçalo do Amarante é o santo padroeiro dos ossos e das pessoas que buscam casamento. A celebração é feita principalmente por seguidores da religião católica.

Em São Gonçalo, a data em homenagem ao santo é celebrada com missa e eventos na Igreja Matriz, localizada no bairro Zé Garoto.

Gonçalo de Amarante O.P. (Vizela, c. 1187 — Amarante, 10 de janeiro de 1262) foi um sacerdote dominicano português. Gozando de grande devoção popular que se irradiou a partir do norte do país, é popularmente conhecido como São Gonçalo de Amarante. Na realidade, é considerado beato pela Igreja Católica, sendo também conhecido como Beato Gonçalo de Amarante.