Engavetamento na Ponte Rio-Niterói causa lentidão no trânsito na manhã desta segunda-feira; Vídeo

Uma colisão entre ônibus e caminhão, na manhã desta segunda-feira (6), está causando lentidão no trânsito da Ponte Rio-Niterói. O acidente aconteceu por volta das 8h30, na altura do km 323, sentido Niterói.

Por conta do ocorrido, duas faixas precisaram ser interditadas na pista sentido Niterói. De acordo com a PRF, equipes estão no local para prestarem os atendimentos necessários. Ainda não há informações sobre possíveis vítimas.





Segundo informações da Ecoponte [concessionária que administra a rodovia], a colisão ocorreu na altura da Praça de pedágio. Uma pessoa foi encaminhada para o Hospital Estadual Azevedo Lima.

Segundo a última atualização da concessionária, às 10h, o fluxo seguia lento da Grande Reta ao pedágio, reflexo da ocorrência no local. O tempo de travessia está em 50 minutos.

*Em atualização