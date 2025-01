Prefeitura de Niterói anuncia retorno do programa Calçada Livre e implementa Poluição Visual Zero

Em seu terceiro dia à frente da administração de Niterói, o prefeito Rodrigo Neves anunciou, na última sexta-feira (3), na Cidade da Ordem Pública, no Barreto, a volta de um dos programas com mais resultados positivos de sua primeira gestão: o Calçada Livre. O chefe do Executivo também anunciou o Programa Poluição Visual Zero, que, junto com os novos projetos já implementados esta semana, Cidade Limpa e Caça-fios, irão promover um maior ordenamento da cidade

O modelo da Operação Calçada Livre será semelhante ao implementado por Rodrigo Neves em 2013, que incluiu ordenamento de ambulantes e de ocupação irregular de calçadas. Já o Poluição Visual Zero vai fazer a retirada de todos os anúncios que foram colocados na cidade sem autorização. As secretarias de Urbanismo e de Ordem Pública trabalharão em parceria identificando a situação das licenças para retirada dos mesmos.

“A Operação Calçada Livre vai promover o ordenamento urbano e de ocupação irregular de calçadas. As calçadas devem estar livres para a circulação das pessoas, incluindo idosos, pessoas com dificuldade de mobilidade, mulheres com carrinhos de bebê. Já o Poluição Visual Zero vai fazer a retirada de todos os anúncios irregulares. Além da desordem, a grande quantidade de placas e de iluminação, pode causar desatenção dos motoristas, aumentar o stress das pessoas e desvalorizar a cidade”, disse o prefeito Rodrigo Neves.

O lançamento dos programas foi acompanhado pelos secretários de Ordem Pública, Gilson Chagas, pelo secretário de Urbanismo, Carlos Krykhtine, e pelo presidente da NitTrans, Nelson Godá.

Após o anúncio, o prefeito esteve na Praia de Icaraí e orientou ações de limpeza e conservação no calçadão. O prefeito estava acompanhado da secretária de Conservação e Serviços Públicos, Dayse Monassa, e do presidente da Companhia de Limpeza de Niterói (CLIN), Abílio Borges.

Durante a vistoria, o prefeito determinou a colocação de novas papeletas de lixo para melhorar a conservação e a retirada de paraciclos que estavam obstruindo a passagem na calçada. Equipes da Prefeitura fizeram a limpeza do calçadão, desobstruíram bueiros e reforçaram a pintura de meios-fios, entre outras ações.

Valorização da Guarda

Rodrigo Neves reforçou para os Guardas Municipais que continuará investindo na valorização da corporação e garantiu a realização do novo concurso da Guarda, com o objetivo de chegar a mil agentes na cidade. Além disso, prometeu reformar as inspetorias regionais para oferecer melhores condições de trabalho aos agentes. O prefeito fez uma retrospectiva de todas as mudanças realizadas desde 2013 e reiterou que, mesmo a segurança não sendo uma atribuição do poder municipal, investiu recursos em diversas frentes com o objetivo de fornecer ferramentas às forças de segurança no combate à criminalidade.

“Eu não cruzei os braços. A cidade estava refém da violência com o bonde do fuzil, mais de 220 roubos de carros por mês, um carro roubado a cada três horas, com assaltos a mão armada. Investimos num trabalho pesado de apoio às forças de segurança, construímos o Centro Integrado de Segurança Pública, realizamos o primeiro concurso, e muitas ações de apoio à Guarda Municipal, com o objetivo de valorizar os guardas que estão no dia a dia com o cidadão, cuidando do ordenamento. Vamos continuar valorizando e avançando cada vez mais, e sei que posso contar com o trabalho dessa guarda tão preparada”, disse o prefeito.

Rodrigo lembrou que, graças às ações implementadas pela Prefeitura, a cidade conseguiu reduzir em até 80% alguns indicadores criminais, tendo nas suas duas primeiras gestões os menores índices registrados em 20 anos. As ações também incluíram a revitalização de comunidades, como o Viradouro e o Caramujo, com a disponibilização de equipamentos de esporte, cultura e lazer para os jovens.