Moeda Arariboia: entrega dos novos cartões ocorre a partir desta segunda (6)

A Prefeitura de Niterói ampliou o programa de transferência de renda da Moeda Arariboia para contemplar mais 9.500 famílias que já recebem o auxílio do Benefício de Prestação Continuada (BPC), do Governo Federal. A partir deste mês, mães de crianças atípicas, pessoas com deficiência e idosos de baixa renda que estão inscritos no CadÚnico receberão o benefício. A entrega dos novos cartões começa nesta segunda-feira (6) e o primeiro pagamento será depositado no dia 11 de janeiro (sábado).

"A ampliação do programa Moeda Arariboia reforça o nosso compromisso de cuidar das pessoas mais vulneráveis da nossa cidade. Com a inclusão de mães de crianças atípicas, pessoas com deficiência e idosos carentes, estamos garantindo que mais famílias tenham acesso ao que é essencial para viver com dignidade”, disse o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

A Secretaria Municipal de Assistência Social e Economia Solidária é a responsável pela gestão do Programa Moeda Arariboia. Ao todo, o programa beneficia mais de 115 mil pessoas. O secretário Elton Teixeira reforça a importância de o responsável familiar ir ao local buscar o cartão.

“Vamos começar a entrega dos novos cartões a partir desta segunda-feira, dia 6. Para evitar tumulto, é importante que o beneficiário observe a data de retirada de acordo com a letra inicial do nome cadastrado. Fizemos um calendário que agrupa as pessoas pelas letras A até Z, até sexta-feira, dia 10. Estaremos com nossa equipe pronta para realizar a entrega dos cartões de forma ordenada. Já no sábado, dia 11, essas novas famílias estarão com os créditos depositados no cartão para usufruir do benefício”, explicou Elton Teixeira.

Retirada do cartão Moeda Arariboia – Os responsáveis pelas famílias beneficiadas, inscritas no CadÚnico, deverão comparecer no Atlético Clube Fluminense (Rua Xavier de Brito, 22 – Centro) munidos do CPF e de um documento original com foto. A retirada ainda pode ser feita pelo procurador legal com a procuração registrada em cartório com firma reconhecida e documentos originais do beneficiário e do procurador. A entrega dos cartões será realizada de 9h às 17h.

• Segunda-feira - 06/01 - Letras A, B, C e T

• Terça-feira - 07/01 - Letras E, F, G, H, I, K, V e Z

• Quarta-feira - 08/01 - Letra M

• Quinta-feira - 09/01 - Letras J, L, N e O

• Sexta-feira - 10/01 - Letras D, P, Q, R, S, U, W e Y

A lista completa dos beneficiários está neste link: https://niteroi.rj.gov.br/arariboia/.

As famílias que já recebiam a Moeda Arariboia e foram contempladas com o BPC/LOAS não necessitam realizar a retirada de outro cartão.