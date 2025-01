Camisas do Vasco e do Botafogo aparecem em top 10 das mais belas de 2024

As camisas do Vasco e do Botafogo foram eleitas entre as dez mais bonitas de 2024. A pesquisa foi realizada por um dos principais sites especializados em uniformes de futebol. As peças do clubes cariocas foram as únicas de clubes do continente americano na relação do "Classic Football Shirts".

A camisa preta do Vasco, lançada no mês de abril, terminou na sexta colocação do ranking. O modelo homenageia do ídolo Roberto Dinamite. O craque completaria 70 anos em 2024. As referências ao maior jogador da história do Gigante da Colina estão espelhadas pelo uniforme, com inscrições "Dinamite Eterno 10" na faixa diagonal, a silhueta do jogador na altura da nuca e o número 10 com a Cruz de Malta na parte inferior esquerda. Dentro da camisa, há uma carta dedicada ao lendário jogador.

Camisa do Vasco aparece em 6º lugar na lista das mais bela do último ano | Foto: Divulgação/Vasco

A camisa do Botafogo se tornou histórica por conta das conquistas de Libertadores e Brasileirão em 2024. Mas a camisa principal do Glorioso também se fez presente na lista das mais belas do último ano, ocupado a sétima colocação na lista. A camisa foi apresentada em maio e foi batizada como "Honrar o passado", com linhas em zigue-zague entre as faixas brancas e prestas, em referência ao tecido usado nos anos 50 e 60. Outro destaque do item foi a gola frisada em V, com o preto e branco correndo juntos, com a ponta sobreposta.

Camisa do Botafogo ocupou a sétima colocação em lista das mais bonitas do ano passado | Foto: Vítor Silva/Botafogo

Leia também:

▶ Aumentou? Confira o novo valor do salário mínimo para 2025

▶ Bombeiros são acionados para dois incêndios em Itaboraí

A vencedora da eleição foi a camisa reserva da Colômbia, que marca o centenário da Federação Colombiana de Futebol. O uniforme é uma reedição do modelo branco usado na Copa América de 1945, com as cores da bandeira nacional em listras no altura do peito. E com o detalhe do escudo descolorido, também fazendo referência à camisa original de 45, que não tinha o brasão.

O top 10 ficou da seguinte forma:

1. Colômbia (especial 100 anos)

2. Argentina (especial 50 anos)

3. Milan (especial 125 anos)

4. Juventus (camisa III)

5. Versailles (camisa III)

6. Vasco (camisa I)

7. Botafogo (camisa I)

8. Bolonha (edição especial 'Europa')

9. Bayern de Munique (camisa III)

10. Olympique de Marselha (edição de aniversário)