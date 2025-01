'Birds of a Feather', de Billie Eilish, foi a música mais ouvida no Spotify em 2024

A cantora Billie Eilish, 22, reagiu após se tornar a artista mais ouvida mensalmente no Spotify. Ao todo, são mais de 106 milhões de ouvintes mensais. Nesta terça-feira (20), “Birds Of A Feather”, canção que integra o seu álbum mais recente, também se tornou a música mais ouvida do mundo na plataforma.

Em suas redes sociais, onde acumula 119 milhões de seguidores, Billie realizou uma postagem para agradecer pela conquista. “Número 1 do mundo no Spotify, eu realmente nem consigo acreditar nisso. Eu amo muito todos vocês, isso é a coisa mais louca de todas”, citou em sua legenda.

single do disco "Hit Me Hard and Soft" conquistou mais de 1775 milhões de reproduções no ano passado - a canção foi lançada no início de julho de 2024.

Em segundo lugar no top das canções mais ouvidas em 2024 no serviço de streaming ficou "Espresso", de Sabrina Carpenter, que registou cerca de 1774 milhões de 'streams' - menos 650 mil do que "Birds of a Feather".

Billie Eilish começou o Ano Novo com mais um marco, já que "Birds of a Feather" se tornou a música mais transmitida no Spotify em 2024.

“Hit Me Hard and Soft”, seu terceiro álbum de estúdio, foi lançado em maio e tem 10 faixas. “Birds Of a Feather”, em questão, fez parte do trailer da terceira temporada de “Heartstopper”, que chegará à Netflix em outubro, e também foi cantada pela norte-americana na cerimônia de encerramento dos Jogos Olímpicos de Paris.

A letra é quase uma carta de amor em que Billie descreve uma relação avassaladora que sente por outra pessoa e implora para a relação durar para sempre. “Eu vou te amar até o dia em que eu morrer, até que a luz deixe meu olhos”, diz a canção composta pela cantora em parceria com seu irmão, Finneas O’Connell.