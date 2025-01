Ex-BBB Paulinha Leite revela ter acertado 10 quinas na Mega da Virada

A ex-BBB Paulinha Leite revelou ter ganhado pelo menos 10 quinas no sorteio da Mega da Virada, realizado no dia 31 de dezembro. Não é novidade para ninguém que a famosa tem muita sorte em jogos de loteria, mas, desta vez, os resultados foram conquistados por meio de bolões organizados por sua empresa, a Unindo Sonhos, especialista em apostas coletivas.

A famosa soma mais de 60 vitórias em jogos de loteria, nos quais já conseguiu faturar mais de R$ 40 milhões. Apesar disso, Paulinha Leite nunca ganhou o prêmio principal da Mega da Virada. “A sina de bater na trave continua. Fizemos pelo menos 10 quinas e mais de 300 quadras”, disse a influenciadora em seus stories.

Entre as apostas organizadas pela ex-BBB, uma, em especial, chamou a atenção do público. No bolão de aposta máxima (20 números), os apostadores deixaram de marcar apenas o número 57, o que resultou no não faturamento do prêmio total. Mesmo assim, cada jogador ganhou aproximadamente R$ 15,5 mil por causa da quina.

Com o valor de R$ 635,4 milhões, a Mega da Virada de 2024, sorteio número 20233, concedeu o maior prêmio da história. O valor foi dividido entre oito apostadores: Brasília (2 apostas), Nova Lima (MG), Curitiba (2 apostas), Pinhais (PR), Osasco (SP) e Tupã (SP).