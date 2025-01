Morre Jocelyn Wildenstein, socialite conhecida como ‘Mulher-Gato’

Jocelyn Wildenstein, a socialite nascida na Suíça, famosa pelas características felinas melhoradas por cirurgia que lhe renderam apelidos na imprensa americana como “Mulher-Gato” e “Noiva de Wildenstein”, morreu.

Seu parceiro, Lloyd Klein, relatou que ela morreu de embolia pulmonar em Paris aos 79 anos.

Wildenstein, que às vezes escrevia seu nome como “Jocelyne”, foi uma figura importante nos tabloides de Nova York durante grande parte de sua vida adulta, devido à sua vida amorosa tempestuosa, às mudanças drásticas de aparência e ao alto pagamento que recebeu em seu divórcio de um figurão do mundo das artes (embora ela eventualmente alegasse que havia falido, tendo esgotado seus bilhões).

Wildenstein minimizava frequentemente a extensão de seus procedimentos estéticos, alegando que os “olhos de gato” pelos quais ela era tão infame eram uma característica de família, ou que diferentes penteados mudam sua aparência.

Ocasionalmente, porém, ela dava uma piscadela para jornalistas que a provocavam sobre seus procedimentos.

“Se você se sente bem com suas imperfeições, com seu envelhecimento, então não deve fazer nada”, ela teria dito ao fotógrafo Zed Nelson em 2006. “Caso contrário, é tudo uma questão de escolher o médico certo.”

Uma vida definida por dinheiro, cirurgia plástica e amor por grandes felinos

Jocelyn Périsset (nome de solteira) passou a infância em Lausanne, Suíça.

O aniversário foi difícil de rastrear, pois ela deu aos repórteres datas diferentes. Klein contou que ela morreu aos 79 anos, enquanto outros veículos relataram que ela tinha 84 anos.

Quando criança passava o tempo nadando em lagos ou esquiando nas montanhas próximas. O pai inspirou nela um amor precoce por mamíferos africanos, ela disse à revista Interview em 2023.

Wildenstein trocou Lausanne por Paris no começo ao fazer 20 anos, dançando em discotecas e se relacionando com colegas expatriados, mas manteve o sonho de infância de viajar para a África.

A socialite fez várias viagens ao continente antes de conhecer finalmente o negociante de arte bilionário Alec Wildenstein em um safári no Quênia em 1977.

Alec disse à Vanity Fair em 1998 que lhe pediram para matar um leão na terra de um vizinho, e sua futura esposa foi junto. O casal se casou no ano seguinte, e a nova Sra. Wildenstein ganhou uma nova residência: Ol Jogi, um enorme rancho que a família do marido possuía no Quênia — seu favorito entre vários novos lares internacionais.

Seu caso de amor com grandes felinos africanos continuou logo depois em uma escala maior.

Após herdar Ol Jogi por meio do casamento, ela instalou um cercado à prova de balas para dois tigres, uma adição adequada a uma propriedade que supostamente incluía 200 prédios com mais de 300 empregados.

Ela disse à Vanity Fair que junto de seu então marido gastavam cerca de US$ 1 milhão por mês. Para Wildenstein, um vestido Chanel de alta costura custando US$ 350 mil valia o preço.

Seu projeto mais duradouro era seu rosto. Wildenstein passou por uma extensa cirurgia plástica em sua vida, começando cerca de um ano após seu casamento com Alec, embora ela tenha negado por muito tempo.

Os dois primeiro buscaram “liftings de olhos dele e dela”, como descrito sucintamente em uma reportagem da Vanity Fair de 1998, mas Wildenstein foi além.

Durante a maior parte de sua vida adulta, os cantos externos dos olhos da socialite se inclinavam em direção às têmporas, lembrando os felinos que ela admirava.

O casamento de Wildenstein acabou em 1998, quando ela alegou ter descoberto o marido na cama com outra mulher.

Alec foi acusado de ameaçar a esposa após ela declarar que ele apontou uma pistola carregada quando ela entrou na cena em sua mansão em Nova York.

Após um julgamento, Alec foi ordenado a pagar a Jocelyn US$ 2,5 bilhões em um acordo de divórcio — e US$ 100 milhões a cada ano por 13 anos. Ele morreu em 2008.

Novo relacionamento

O próximo relacionamento mais público de Wildenstein foi com Lloyd Klein, um designer francês quase três décadas mais novo que ela. Eles se conheceram na New York Fashion Week em 2003 e se conectaram instantaneamente por um amor mútuo por estilo extravagante, ele expressou à People em 2016.

O relacionamento deles, no entanto, era frequentemente tumultuado: Wildenstein foi presa duas vezes, em 2016 e 2017, por brigar com o namorado em uma de suas residências na Trump World Tower em Nova York, e em um ponto os dois tiveram uma ordem de restrição um contra o outro.

Leia também:

Após traição, Yuri Lima se declara para Iza e entrega reconciliação: "Obrigado por ser assim, Bela"

Ex-BBB Paulinha Leite revela ter acertado 10 quinas na Mega da Virada



Klein contou à People que algumas de suas brigas foram causadas pelo estresse de Wildenstein sobre sua “cobrança financeira”. Apesar de seu enorme acordo de divórcio em 1999, Wildenstein entrou com pedido de falência em 2018.

Ela disse ao jornal britânico The Times que ainda estava “falida” no final de 2023.

Após anos evitando os olhos do público, exceto por aparições do namorado nas passarelas, uma decisão que ela disse ter tomado para manter seus dois filhos, nascidos durante seu casamento com Alec, longe da imprensa, Wildenstein voltou aos holofotes mais tarde.

As características sobrenaturais, que os tabloides antes ironizavam, eram celebradas por veículos estilosos como Paper e Interview, para os quais ela posava para grandes sessões de fotos.

O fato de manter seu glamour espalhafatoso (e sua contínua relutância em admitir a cirurgia plástica) em meio à sua falência fez dela uma espécie de ícone exagerado, um até mesmo imitado na primeira fila da semana de moda de alta-costura.

No entanto, por todo o tempo que ela passou em tabloides, muito da vida de Wildenstein continua sendo um mistério ou mito: sua verdadeira idade, as origens de sua aparência felina, para onde todo seu dinheiro realmente foi.

Jocelyn prometeu contar mais de sua história em uma série da HBO que, segundo ela, iria ao ar em 2023, mas o projeto até o momento não se materializou.

Ainda assim, da maneira como Wildenstein olhou para isso, ela não se importava se as pessoas a entendessem mal.

“Não tenho nada a provar”, disse ao Paper em 2018. “No final, não me importo.”