Guardas prendem três homens que se envolveram em ocorrências de furto e lesão corporal e ameaça contra uma mulher

A vítima é moradora do município de Duque de Caxias. - Foto: Divulgação

Guardas municipais da 1ª Inspetoria (Centro) e da 3ª Inspetoria (Higienópolis) atuaram em duas ocorrências envolvendo os crimes de furto e de ameaça e lesão corporal contra mulher na quarta-feira (1º/01).

As equipes da 1ª Inspetoria prenderam um homem de 47 anos, suspeito de agredir e ameaçar a mulher de 30 anos, na Rodoviária Novo Rio. A vítima é moradora do município de Duque de Caxias. Ela já possuía medida protetiva e acionou as equipes, que agiram rápido e conseguiram localizar o homem dentro da rodoviária. Ele foi preso e conduzido para 4º DP (Avenida Presidente Vargas), onde ficou preso pelos crimes de ameaça e lesão corporal qualificada.

Já as equipes da 3ª Inspetoria, prenderam dois homens suspeitos de tentar furtar um armário de aço do abrigo Cristo Redentor, em Higienópolis. Os dois foram conduzidos para delegacia do bairro, onde o caso foi registrado como furto.