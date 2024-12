Praia da Glória é nova opção para celebrar a virada do ano no RJ

Quem estiver no Rio de Janeiro durante o Réveillon terá mais uma praia como opção para a virada do ano: a Praia da Glória. O local, que foi reconhecido pelo Governo do Estado em outubro, tem colecionado resultados positivos nos boletins de balneabilidade do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e se tornou o mais novo point para turistas e moradores do RJ. De acordo com o último boletim do órgão ambiental, o local estará próprio para banho entre os dias 31/12 e 1/1.

"Saber que a gente já consegue colher esse resultado tão positivo, que é fruto da concessão do saneamento que fizemos, é motivo de muito orgulho. A Baia de Guanabara limpa é um sonho possível e esses sinais estão nas praias próprias e na vida marinha que volta a ocupar essas aguas, como tartarugas e cavalos marinhos", comemora o governador Cláudio Castro.

Pela proximidade com a Praia do Flamengo, que contará com esquema especial de queima de fogos e apresentações musicais, as expectativas para a celebração da chegada de 2025 na nova praia são altas.

"O Rio de Janeiro já é, tradicionalmente, uma grande potência no turismo, sendo as belezas naturais nossos principais atrativos. O fato de termos reconhecido oficialmente uma nova praia significa um aumento no fluxo de pessoas e na geração de renda para o comércio local, além de mais uma opção de lazer para quem mora ou visita a capital", destacou o secretário de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, Bernardo Rossi.

Desde a concessão dos serviços de saneamento, em 2021, as águas da Baía de Guanabara ganharam destaque em diversas ocasiões, como a volta da balneabilidade em praias como Flamengo e Botafogo, o reaparecimento de espécies marinhas, e até mesmo a redução de mais de 90% da poluição na Praia do Flamengo.

"Trabalho vendendo gelo aqui há 10 anos e, desde que começaram a fazer essas melhorias, dá pra perceber que mais gente tem frequentado, o que ajuda a aumentar nossa renda. Nessas últimas semanas tenho visto muitos turistas, até de fora do país. Hoje mesmo é uma segunda-feira normal, que, em outra época, não teria esse movimento", comemorou o ambulante José Ricardo.

Algumas obras foram essenciais para que esses resultados se tornassem realidade. Dentre elas, o desvio do Rio Carioca, que escoava para a Praia do Flamengo e que foi desviado para o interceptor oceânico, fez com que fosse evitado o despejo de 20 milhões de litros de água contaminada diretamente na praia. Além disso, o Inea em conjunto com a concessionária, trabalha para identificar os lançamentos irregulares de esgoto nas galerias pluviais e ao longo do Rio Carioca.

"A água aqui é mais tranquila e o movimento também é menor nesse período do que em outras praias, como Copacabana. Daqui também dá para ver os fogos do Flamengo, o que faz com que seja uma boa opção para a virada", afirmou Reginaldo da Silva, frequentador recorrente das praias da região.

"Desde que fizeram essas obras para o desvio de esgoto, a gente consegue ver de perto as mudanças na praia. Trabalho aqui há mais de 20 anos e acompanho diariamente esse movimento", completa o baiano Adenilson Santos, dono de uma barraca já conhecida pelos visitantes da praia pelas duas décadas na região.