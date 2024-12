Crianças são resgatadas após ficarem horas trancadas em carro

No último domingo (29), duas crianças, de 2 e 6 anos, foram resgatadas por agentes do programa Segurança Presente após ficarem horas presas dentro de um carro no bairro Vila Santa Cecília, em Volta Redonda.

De acordo com os policiais, o caso foi registrado por volta das 19h, após moradores notarem as crianças chorando dentro do veículo. O carro estava com os vidros fechados e cobertos por películas escuras, o que dificultava a visibilidade.

Após diversas tentativas de contato, as crianças conseguiram abrir uma das portas e sair do veículo. Os agentes permaneceram no local por cerca de 50 minutos, até que a mãe, de 29 anos, chegou e afirmou ter deixado os filhos no carro para ir ao shopping comprar um chinelo.

O caso foi encaminhado à 93ª Delegacia de Polícia (Volta Redonda), onde a mulher foi autuada por maus-tratos. Após prestar depoimento, ela foi liberada e responderá ao processo em liberdade, permanecendo com a guarda das crianças.