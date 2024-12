Rio fecha o ano oferecendo quase 800 oportunidades de emprego esta semana

Para fechar o ano, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, divulga 757 oportunidades de emprego formal no Rio de Janeiro para esta semana. As vagas estão localizadas nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana.

Na Região Metropolitana, estão concentradas 77,8% das vagas: são 589 chances de trabalho, entre as quais 169 destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para estoquista, bombeiro hidráulico, auxiliar de limpeza, entre outras, com salários que variam de um a dois mínimos (R$1.412 a R$2.824).

Para quem tem experiência em gestão de recursos humanos, existem oportunidades na Barra da Tijuca, com salário que pode chegar a R$7.000. Na mesma região existem, ainda, boas opções para ampla concorrência, tais como para mecânico montador, mecânico eletricista, agente de segurança, cozinheiro, motorista de caminhão leve e muito mais. Os salários variam de dois a quatro mínimos (R$2.824 a R$ 5.648).

Na região do Médio Paraíba, há 17 oportunidades com salário médio de R$2.824 e exigência do Ensino Médio completo. Para quem tem experiência como recepcionista de hotel, existem oportunidades para Valença, com salários que chegam a R$4.236. Existem, ainda, boas chances para balconista e caixa de comércio.

Já na Região Serrana, a captação de vagas reuniu 151 posições em Teresópolis, entre as quais as de confeiteiro, jardineiro, soldador, pintor de edifícios, entre outras. A remuneração mais alta é de R$3.636, e é necessário ter experiência anterior.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelo setor de serviços (61%) e comércio (39%). A maioria dos empregadores pedem o Ensino Médio completo (64,9%) e oferecem um salário mínimo (49%). E em relação à experiência, 539 vagas pedem (71,2%) e 218 não pedem (28,8%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site https://www.rj.gov.br/trabalho.