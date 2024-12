Férias no Jardim Botânico do Rio: programação especial gratuita para todos os públicos

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro preparou uma programação especial para as férias de verão - Foto: Divulgação - Albert Andrade

O Jardim Botânico do Rio de Janeiro preparou uma programação especial para as férias de verão. De 2 de janeiro a 2 de fevereiro, o público poderá participar de atividades gratuitas, como oficinas e jogos educativos, que unem natureza, arte e sustentabilidade.

O Serviço de Educação Ambiental (SEA) do Jardim Botânico vai oferecer uma oficina com plantas alimentícias não convencionais, seguida de uma trilha no arboreto para conhecer as chamadas PANCs, nos dias 14, 15 e 16 de janeiro. O público-alvo é de crianças e jovens de 3 a 12 anos.

As plantas alimentícias não convencionais estão por todos os lugares, e oferecem nutrientes importantes à alimentação humana. Para que possam ser aproveitadas devidamente, é preciso um prévio conhecimento das espécies e o modo de preparo para a garantia de uma alimentação segura.

A oficina dará dicas de como prepará-las com receitas simples. Também serão abordados assuntos referentes à importância da conservação da biodiversidade e o aproveitamento total de alimentos, para evitar o desperdício. A atividade terá duração de duas horas. Para participar, é necessário fazer inscrição, por meio de formulário on line, no período de 6 a 10 de janeiro. O link do formulário será divulgado no dia 6.

Oficina com plantas alimentícias não convencionais (PANCs)

Datas: 14/1 (terça-feira), às 10h; 15/1 (quarta-feira), às 14h, e 16/1 (quinta-feira), às 10h.

Público-alvo: 3 a 12 anos

Serão oferecidas 30 vagas em cada dia.

1ª parte - Introdução e identificação de PANCs

2ª parte - Preparação de receitas e degustação

Encerramento - Trilha para conhecer as PANCs no arboreto do Jardim Botânico

Local: sede do SEA

Carga horária: 2 horas.

Inscrições: formulário on line (o link estará disponível no dia 6 de janeiro)

Acesso pela Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico

Já no Museu do Jardim Botânico, de 2 de janeiro a 2 de fevereiro, a série De Flor em Flor oferecerá uma programação gratuita que promete encantar visitantes de todas as idades. Durante um mês, o público poderá participar de oficinas, jogos educativos, atividades artísticas e visitas mediadas em uma experiência que integra natureza, cultura e sustentabilidade.

Entre os destaques estão as oficinas com a artista visual paraense Evna Moura. Em "Pigmentos naturais em tecido", os participantes produzem pinturas com tintas de origem vegetal e mineral, preparadas durante a atividade. Já "Carimbos da Natureza" combina pigmentos naturais e grafismos indígenas em criações artísticas repletas de significado.

Para as crianças, a programação oferece experiências sensoriais e lúdicas, como "Semear", uma imersão voltada para bebês de até 3 anos, e "Rios Voadores", que mistura ciência e narrativa para envolver crianças de 3 a 6 anos. Os mais aventureiros poderão explorar o RPG "Enigmas no Jardim – Entre Fungos e Vírus" ou participar de oficinas criativas como "Tintas Naturais" e "Holograma".

A visita também é enriquecida por exposições imperdíveis, como a obra imersiva "Sumaúma: Copa, Casa, Cosmos", de Estevão Ciavatta e Regina Casé, e a mostra temporária "Mbae Kaá, o que tem na mata: Barbosa Rodrigues entre plantas e pajés", que reúne aquarelas históricas e arte indígena contemporânea.

Com uma proposta inclusiva, De Flor em Flor oferece horários especiais para pessoas com deficiências intelectuais e seus acompanhantes, com adaptações sensoriais para garantir uma experiência acolhedora e acessível.

Uma programação completa que une arte, aprendizado e diversão, proporcionando momentos únicos para toda a família.

Confira a programação completa:

VISITAS EDUCATIVAS, com educadores MJB

Atividade diária

Horário: 10h30 às 11h30

Ponto de encontro: Sala de Acolhimento

Vagas: 20, por ordem de chegada.

Da floresta ao laboratório

Data: de 2 a 7/1

Público: a partir de 10 anos.

Experiência mediada pelos espaços do Museu, apresentando o trabalho científico dos pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro; além de livros, histórias e referências que inspiram as nossas exposições e instalações. A visita passa pela exposição de longa duração “Muito mais que um jardim”; pela temporária "Mbae Kaá, o que tem na mata: Barbosa Rodrigues entre plantas e pajés"; e também inclui as instalações de Denilson Baniwa, artista e ativista dos direitos indígenas.

Rios Voadores

Data: de 9 a 14/01

Público: crianças de 3 a 6 anos.

Inspirada pelo livro do filósofo Ailton Krenak, “Um rio um pássaro” - que traz anotações e ilustrações sobre suas viagens por terras Ashaninka, Katukina, Yawanawá, Yanomami, Macuxi e Huni Kuin -, a visita lúdica aborda o fenômeno dos rios voadores, um curso de água invisível que surge da evapotranspiração das árvores da Floresta Amazônica e circula pela atmosfera se dispersando por todo o continente sul-americano.

Em busca da árvore perdida

Data: de 16 a 21/1

Público: crianças de 7 a 10 anos.

Visita educativa pelas exposições e instalações do Museu, com foco no público infantil. Durante a atividade, os participantes são convidados a desvendar enigmas e pistas para descobrir a grande árvore escondida no espaço expositivo.

Cognitiva Sensorial

Data: 23 a 28/01

Público: pessoas com deficiências intelectuais e/ou mentais e seus acompanhantes.

Essa visita oferece adaptações nas exposições, como ajustes sonoros e a inclusão de objetos sensoriais, para equilibrar os estímulos e proporcionar uma experiência mais tranquila. Com duração de uma hora (1h), a visita começa pontualmente às 9h na sala de acolhimento. O grupo será conduzido por um educador pelas exposições do Museu, explorando-as de forma multissensorial. Durante o percurso, os visitantes terão a oportunidade de interagir com materiais especialmente desenvolvidos pela equipe de educação.

O que tem na mata

Data: 30/01 a 02/02

Público: a partir de 10 anos.

Visita mediada com destaque para a exposição temporária “Mbae Kaá, o que tem na mata: Barbosa Rodrigues entre plantas e pajés”, baseada no livro “Mbaé Kaá - O que tem na mata: Tapyiyetá Enoyndaua - A Botânica nomenclatura indígena” (1905), de João Barbosa Rodrigues. Na mostra, são exibidas algumas das cerca de 394 aquarelas que Barbosa Rodrigues produziu em suas expedições à Amazônia, entre 1886 e 1887. Os trabalhos estão ao lado de obras de arte indígena contemporâneas. A exposição conta com a curadoria do Ciclo Selvagem, esfera de aprendizagens e de práticas - liderado por Anna Dantes e orientação de Ailton Krenak -, que articula memórias e saberes indígenas, tradicionais, científicos, acadêmicos, artísticos e de outras espécies.

BRINCADEIRAS DE JARDIM, com educadores MJB

Atividade diária

Horário: 10h às 17h

Ponto de encontro: jardins em frente ao Museu

Vagas: 10 por sessão, por ordem de chegada.

Convidamos o público a conhecer mais sobre a flora brasileira por meio de brincadeiras. Brincar é uma oportunidade de resgatar memórias da infância e apresentar ao público mais curiosidades sobre a diversidade botânica.

JOGOS BOTÂNICOS, com educadores MJB

Data: segundas, terças, quintas e sextas

Horário: 14h às 17h

Local: Sala Multiuso

Vagas: 10 por sessão, por ordem de chegada.

Por meio de jogos educativos, os visitantes podem se divertir em atividades coletivas e conhecer espécies botânicas, características dos nossos biomas e dados sobre a biodiversidade brasileira.

Flora em Jogo

Público: crianças de 6 a 12 anos.

Convidamos o público a conhecer mais sobre a flora brasileira em perigo por meio do jogo de cartas "Flora em Jogo". A atividade apresenta ilustrações de espécies presentes na instalação Arena de Monitoramento e promove a construção do conhecimento sobre a diversidade de espécies, seus status de conservação, as principais ameaças e importantes medidas para revertermos a crise da biodiversidade.

Enigmas no Jardim - Entre Fungos e Vírus

Público: a partir de 12 anos.

Neste RPG (jogo de interpretação de personagens), você será parte de uma grande aventura, explorando perigos invisíveis para descobrir o que causou o grande desequilíbrio no Jardim Botânico. Grandes desafios biológicos te aguardam!

Dama - Reciclando para jogar

Público: A partir de 6 anos.

Nesta atividade, iremos trabalhar o que entendemos sobre o lixo e se o nosso "lixo" poderia virar brinquedo. Como estímulo a criatividade, traremos o jogo tradicional de damas, confeccionado com materiais reciclados

OFICINAS ARTE E NATUREZA

Data: sábados e domingos

Horário: 14h às 17h

Local: Sala Multiuso

Vagas: 20 por sessão, por ordem de chegada.

Nestas oficinas propomos a conexão com a natureza a partir de uma atividade que estimule práticas artísticas, como pintura com tintas naturais, modelagem em argila, desenho, etc.

Stop Motion: qual é a minha árvore?, com educadores MJB

Data: 4/1 (sábado)

Público: a partir de 6 anos

Nesta atividade, propomos um novo olhar para os movimentos e possibilidades que a natureza oferece. Utilizando elementos em feltro iremos construir uma árvore única e especial, que ganhará vida por meio da técnica de stop motion.

Impressão Botânica, com educadores MJB

Data: 5/1 (domingo)

Público: A partir de 10 anos.

Esse processo explora a beleza natural das plantas, capturando suas formas e cores de maneira única em tecidos, papéis e outras superfícies.

Tintas Naturais, com educadores MJB

Data: 11/1 (sábado)

Público: crianças de 6 a 12 anos.

Nesta oficina, propomos a conexão com a natureza a partir de uma atividade de arte com pigmentos não convencionais, onde apresentamos cores e texturas através de tintas naturais.

Argila, com Acampamento Vagalume

Data: 12/12 (domingo)

Público: crianças de 6 a 12 anos.

Nesta oficina, propomos a conexão com a natureza a partir de uma atividade que estimule o conhecimento de práticas tradicionais e a experimentação artística com modelagem em argila.

Fotografia de Natureza, com Cine Mirim

Data: 18/1 (sábado)

Público: crianças de 6 a 12 anos.

Na atividade, vamos observar e registrar as plantas localizadas no entorno do prédio do Museu, com atenção às suas texturas, formas e cores. Com o auxílio de acessórios como câmeras escuras de papelão, diferentes lentes e filtros manuais, usaremos as câmeras dos celulares de forma criativa.

Abelhas Nativas, com Acampamento Vagalume

Data: 19/1 (domingo)

Público: crianças de 4 a 8 anos.

As abelhas são responsáveis pela produção de alimentos e pela existência da nossa floresta. Nesta atividade, convidamos o público a conhecer mais sobre as abelhas nativas e a criar reproduções artísticas de argila com as suas características.

Holograma, com educadores MJB

Data: 25/1 (sábado)

Público: a partir de 10 anos.

Como a arte e a tecnologia podem interagir com a natureza? A partir dessas reflexões, a oficina vai estimular o visitante a fazer seu próprio holograma para celular. As crianças aprenderão a criar projeções tridimensionais incríveis, explorando ciência e criatividade de forma divertida e educativa.

Pintura em Folhas, com educadores MJB

Data: 26/1 (domingo)

Público: a partir de 12 anos.

Nesta oficina, mergulhamos no universo da imaginação e exploramos a habilidade de transformar folhas secas em novos cenários. Um convite para desvendar o processo criativo, revelando como cada folha pode se transformar em uma história única e cheia de significado.

Pigmentos naturais em tecido, com Evna Moura

Data: 1/2 (sábado)

Público: a partir de 7 anos.

A oficina "Pigmentos naturais em tecido" propõe que os participantes produzam pinturas utilizando tintas de origem vegetal e mineral, preparadas de forma natural ao longo da atividade. Conduzida pela artista visual paraense Evna Moura, a iniciativa integra suas práticas artísticas e educativas, que fomentam reflexões sobre a relação com a natureza.

Carimbos da Natureza, com Evna Moura

Data: 2/2 (domingo)

Público: a partir de 7 anos.

A oficina resgata a tradição do retratista de rua e da fotografia "lambe-lambe", revisitando suas origens como forma de registrar imagens. Durante a atividade, os participantes terão suas fotos capturadas e impressas, utilizando-as como base para criações artísticas com carimbos feitos de figuras de plantas, animais e grafismos indígenas. As tintas, preparadas a partir de pigmentos naturais como urucum, açafrão e alfafa, trazem uma conexão sensorial com a natureza e estimulam reflexões sobre temas como meio ambiente, identidade e nossa relação com o mundo natural. A atividade será ministrada pela artista visual paraense Evna Moura que, por meio de suas produções artísticas e educativas, promove diálogos sobre a natureza.

SEMEAR - ATIVIDADE SENSORIAL PARA BEBÊS

Datas: 5, 12, 19, 26/1 e 2/2 (todos os domingos)

Local: Sala Multiuso

Horário: 10h30 às 11h30

Público: bebês de 0 e 3 anos e seus responsáveis.

Vagas: 20 por sessão, por ordem de chegada.

A atividade convida os pequenos a brincarem com a temática botânica por meio de uma experiência sensorial, artística e lúdica, repleta de música, contação de histórias, novos cheiros e texturas.

VISITA COM CONVIDADA - ANNA DANTES (CICLO SELVAGEM)

Data: 23/1 (quinta-feira)

Horário: das 16h às 17h.

Local: Sala Multiuso.

Público: crianças, famílias e visitantes em geral.

Vagas: 30, por ordem de chegada.

Nesta atividade, recebemos um convidado para visita e bate-papo com o público, abordando temas especiais a cada encontro. Em janeiro, a convidada será Anna Dantes, autora, idealizadora do Ciclo Selvagem e curadora da exposição “Mbaé Kaá, o que tem na mata: Barbosa Rodrigues entre plantas e pajés”.

A entrada para o Museu é gratuita mediante retirada de ingresso pelo site jbrj.eleventickets.com. Acesso pela Rua Jardim Botânico, 1008 – Jardim Botânico