Metrô terá operação especial para o Réveillon; Confira!

O MetrôRio iniciará sua operação especial às 19h deste dia 31/12, com todas as estações abertas para embarque e desembarque, exceto a estação Cardeal Arcoverde - Foto: Reprodução - Tomaz Silva/Agência Brasil

As concessionárias de metrô, trens e barcas terão esquema especial de mobilidade urbana, com reforço nos transportes públicos, para melhor atender a população durante o Réveillon 2024/2025. A operação inclui ajustes nos horários, com destaque para o deslocamento até Copacabana, onde ocorre a tradicional queima de fogos.

O MetrôRio iniciará sua operação especial às 19h deste dia 31/12, com todas as estações abertas para embarque e desembarque, exceto a estação Cardeal Arcoverde, que funcionará apenas para desembarque até a meia-noite. Após a virada, estações como Cardeal Arcoverde, Siqueira Campos, Cantagalo, General Osório e Jardim Oceânico estarão abertas para embarque até as 5h. Outras estações permanecerão abertas exclusivamente para desembarque.

No dia 1º de janeiro, o funcionamento segue em horário reduzido até 23h, com exceção de estações no centro da cidade, como Praça Onze e Uruguaiana, que reabrem às 5h do dia 2.

Barcas operam com grade especial

A CCR Barcas informou que as linhas Arariboia e Praça XV terão intervalos de 30 minutos no dia 31/12, das 5h30 às 23h30 no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h no trajeto inverso. No dia 1º de janeiro, a operação será reduzida, semelhante a domingos e feriados. As linhas Charitas e Cocotá não operarão na data.

Viagens extras de trem na madrugada

A Supervia reforçará a operação com viagens extras após as festas de Réveillon. Além das partidas da Central do Brasil, as estações Madureira, Realengo e Inhoaíba estarão abertas excepcionalmente para atender o público. No dia 31/12, os trens funcionarão com a grade de sábados, enquanto no dia 1º/01 seguirão a grade de domingos e feriados após as viagens da madrugada.