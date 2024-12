Previsões astrológicas para 2025: O que esperar do novo ano

Com a chegada de 2025, a curiosidade sobre o que o novo ano reserva cresce, trazendo à tona as tradicionais perguntas sobre o futuro. Para desvendar essas incógnitas, O SÃO GONÇALO consultou a médium Mãe Suzana de Oyá e a taróloga Ritta Castro, que compartilharam suas previsões detalhadas para o ano que se aproxima, em diversas áreas, além de orientações sobre como garantir uma virada de ano próspera.

Taróloga Ritta Castro | Foto: Divulgação

A Regência de Ogum e Iansã em 2025

Ogum e Iansã | Foto: Divulgação/ Portal Elo7

O ano de 2025 será regido por dois guerreiros poderosos da cultura afro-brasileira: Ogum e Iansã. Essa combinação traz consigo um período de intensas transformações, com muita turbulência e desafios. As tempestades e ventos são simbólicos dos tempos difíceis que podem surgir, como apontado pelos búzios de Mãe Suzana de Oyá. De acordo com a Numerologia Cabalística ligada ao Tarô, a vibração do Eremita predominará, representando um ancião que enfrenta caminhos montanhosos, um símbolo das adversidades e do autoconhecimento. Este será um ano de esforço, dedicação, paciência e observação cuidadosa.

Influências de Júpiter e Saturno

Ritta Castro, numeróloga, também destaca a regência de Júpiter, o maior planeta do sistema solar, com influências de Saturno. Júpiter traz consigo a energia da expansão, do conhecimento e das transformações, bem como valores de justiça e ética. Esse planeta abre caminhos em diversas áreas, sendo o portador de encerramentos e novos começos da mesma forma que o Eremita, encerra uma etapa para iniciar outra. As pessoas que queiram vivenciar energias positivas desse regente, precisarão cumprir as leis e a justiça, uma vez que é muito trabalhado a energia da meritocracia.

A numerologia e o tarô indicam que o Eremita irá reger o ano de 2025 | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Previsões para 2025: Desafios e Mudanças

As previsões para 2025 indicam que o ano será marcado por uma série de mudanças e desafios em várias áreas, incluindo política, economia, saúde e esportes.

O ano será marcado por uma série de mudanças | Foto: Divulgação

Política e Economia

No cenário político, os búzios sugerem que pode haver um novo impeachment de um político de alto escalão e muitas prisões envolvendo figuras importantes dessa área. Além disso, um político local pode vir a falecer no cargo. No campo da economia, o ano exigirá cautela. As pessoas serão aconselhadas a guardar dinheiro, especialmente na compra de alimentos. A Numerologia também sugere prudência, analisando cuidadosamente os investimentos, pois a energia do Eremita valoriza a simplicidade e a independência. O desapego do que não é mais útil será essencial para que a prosperidade e a abundância cheguem.

A economia vai exigir muita cautela | Foto: Layla Mussi

Conflitos Mundiais e Saúde

Em relação ao mundo, os búzios apontam para a continuidade de conflitos globais, com a saída de algumas nações de guerras, mas o surgimento de outras, possivelmente mais intensas, que poderão resultar na perda de vidas inocentes. Também se prevê uma guerra religiosa de proporções globais, com maior impacto em alguns países. Essas tensões encontram explicação na carta do Eremita, que simboliza um período de transição, isso se explica pois o planeta está passando por um momento de transição planetária, e por isso a carta pede que as pessoas tenham mais empatia e conciliação para transpor os desafios dessa fase evolutiva.

No campo da saúde, há uma previsão de uma doença pulmonar grave, que se tornará uma das mais sérias do ano, além de alertas sobre problemas nos rins e a necessidade de consumir mais água. O Tarô também aconselha cuidado com ossos, dentes e articulações, principalmente com as pernas e joelhos. Para manter a saúde física e mental, atividades ao ar livre serão altamente recomendadas.



Em 2025, a espiritualidade será uma área de grande foco | Foto: Layla Mussi

Desastres Naturais e Esportes

O Brasil pode enfrentar desastres naturais relacionados ao fogo e à água, com São Gonçalo possivelmente sendo uma das cidades mais afetadas. Já no campo dos esportes, o Botafogo pode conquistar um campeonato, enquanto o Flamengo enfrentará dificuldades, com a saída de um de seus maiores jogadores e até a morte de uma figura importante no clube. O Fluminense, por sua vez, passará por um rebaixamento no próximo ano.

Educação e Famosos

Na educação, o ano será desafiador, com a previsão de novos casos de desvios de recursos, agravando a situação do setor. No mundo dos famosos, os búzios indicam a morte de um artista muito amado pelos brasileiros, o que causará grande comoção no país.

Na educação, o ano será desafiador | Foto: Layla Mussi

Amor e Relacionamentos

Para o amor, os signos de Libra e Gêmeos terão um ano de prosperidade e vitórias. Para aqueles que estão em relacionamentos, o Tarô sugere que o diálogo constante e a escuta ativa serão fundamentais para manter a harmonia. A chave será não se negligenciar, pois cada um precisa estar bem consigo mesmo para que a relação seja saudável. Já as pessoas solteiras terão grande probabilidade de continuar nesse estado civil por vontade própria.

Para o amor, os signos de Libra e Gêmeos terão um ano de prosperidade e vitórias | Foto: Layla Mussi

Espiritualidade e Autoconhecimento

Em 2025, a espiritualidade será uma área de grande foco. O Eremita aconselha as pessoas a priorizarem a fé, independentemente da religião, e a se dedicarem ao autoconhecimento. O ano exigirá uma abordagem mais séria e profunda da jornada espiritual, com práticas como meditação e introspecção, para se conectar com o “velho sábio” que existe em cada um de nós. Isso auxiliará na construção de uma transformação pessoal significativa.

Palavras-chave de 2025

A Numerologia de 2025 pode ser resumida em palavras como: autorregulação, introspecção, intuição, honestidade, solitude, verdade, sensibilidade, paz interior, orientação espiritual, virtudes, iluminação, autoconhecimento, sabedoria, paciência, reflexão, resiliência, persistência, generosidade, gratidão e conhecimento

Cristais e banhos para atração de boas vibrações

Uma maneira de atrair boas energias para 2025 é com o uso de cristais e banhos de ervas. Os cristais ajudam a limpar energeticamente os ambientes, enquanto os banhos de ervas contribuem para a limpeza espiritual e aumentam a frequência vibracional do corpo. Para a virada de ano, os búzios recomendam banhos de rosas e arruda para eliminar energias negativas. Para atrair o amor, a sugestão é usar roupas íntimas vermelhas.

Confira os banhos | Foto: Layla Mussi

Banhos de Limpeza e Energização

De acordo com a numerologia Cabalística de Ritta de Castro, o banho de limpeza deve ser feito antes do banho energético, com o uso de ervas como manjericão e alfazema. Após o banho normal, despeje o banho de limpeza do pescoço para baixo, focando na liberação de impurezas físicas e energéticas. Em seguida, enxágue e despeje o banho energético, pensando em prosperidade, saúde e equilíbrio em todos os níveis.

Pedras Regentes de 2025

A pedra regente do ano será o Topázio branco ou incolor, que promove clareza mental, equilíbrio emocional, cura e expansão espiritual. Em conjunto com essa pedra, o Ônix e a Turmalina também são recomendadas, pois estão ligadas ao Eremita, trazendo proteção e limpeza energética. O Olho de Tigre, ligado a Júpiter, também será importante, pois afasta energias negativas, incluindo a inveja, e atrai a abundância.

Passo a passo de como realizar os banhos

Para os banhos de limpeza, é aconselhado usar manjericão junto com alfazema, independentemente de serem frescas ou desidratadas | Foto: Divulgação

As ervas desidratadas devem ser depositadas em um pote de vidro ou cerâmica. Ferva aproximadamente 200 ml de água (nesta etapa, pode-se usar uma panela comum ou uma chaleira) e despeje sobre as ervas. A infusão deve ser vedada por 3 horas.

Após a maturação da infusão, coe e adicione 300 ml de água, totalizando 500 ml de chá. A água adicionada pode ser a do chuveiro, na temperatura de sua preferência. Nessa nova etapa, as vasilhas utilizadas devem ser de vidro, cerâmica ou plástico, jamais de metal.

Caso opte por usar ervas frescas, será necessário macerá-las em água fria, esfregando as folhas de vez em quando, e deixar descansar por 3 horas. Por ser um método que exige dedicação e nem todas as ervas podem ser encontradas frescas, recomenda-se utilizar sachês de chá.

Para os banhos de limpeza, é aconselhado usar manjericão junto com alfazema, independentemente de serem frescas ou desidratadas. Após o banho normal, despeje o banho de limpeza do pescoço para baixo, concentrando o pensamento em liberar as impurezas físicas e energéticas do corpo.

Após a etapa do banho de limpeza, enxágue-se com água do chuveiro e, em seguida, despeje o banho energético da cabeça aos pés. Nesse momento, deve-se concentrar em prosperidade, saúde, harmonia e equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual. Após isso, aguarde cerca de 5 minutos e, depois, seque-se normalmente.

Ritta de Castro indica que as ervas a serem usadas nesse processo são: 1 folha de louro, 1 lasca pequena de canela, 3 unidades de cravo, jasmim ou rosa amarela.

Ritta de Castro -Terapeuta Integrativa e Complementar

Ritta de Castro

Terapeuta Integrativa e Complementar

Terapeuta Oracular (Numerologia e Tarô)

CRTH-BR 5349/ABRATH

Whatsapp: (21) 98477-7556

E-mail: rittacastro@gmail.com

Instagram:@espacorittacastro

Mãe Suzana de Oyá

Búzios e Tarô

ciganafara2@gmail.com

(21) 9777344700

Rua Visconde de Moraes, nº 249, Ingá

