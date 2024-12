DARJ para pagamento do IPVA 2025 será liberado em 8 de janeiro

A Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ) vai liberar, no dia 8/1, o Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2025. A guia estará disponível no hotsite criado para o imposto do próximo ano, no endereço ipva2025.fazenda.rj.gov.br, onde também podem ser encontradas outras informações sobre o tributo.

Na plataforma, o contribuinte acessará o serviço “Emissão DARJ IPVA” e informará o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O documento poderá ser quitado via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, em bancos parceiros da Fazenda Estadual (Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB).

Para o próximo ano, o tributo manterá o valor médio registrado em 2024. De acordo com a pesquisa realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) dos valores venais (de mercado) dos veículos, usados para o cálculo do imposto, houve uma redução média de 0,48% na comparação entre 2024 e 2025. Considerando as categorias automóveis e camionetas e utilitários, as quedas foram de 1,84% e 3,39%, respectivamente.

Os vencimentos do IPVA 2025 começam em 21 de janeiro. O imposto poderá ser pago em cota única, com 3% de desconto, ou em três parcelas.

Confira todas as datas abaixo

Final de Placa 1ª Parcela ou Cota Única 2ª Parcela 3ª Parcela

0 21 de janeiro 20 de fevereiro 24 de março

1 22 de janeiro 21 de fevereiro 26 de março

2 23 de janeiro 24 de fevereiro 27 de março

3 24 de janeiro 25 de fevereiro 28 de março

4 27 de janeiro 26 de fevereiro 31 de março

5 28 de janeiro 27 de fevereiro 1º de abril

6 29 de janeiro 6 de março 7 de abril

7 30 de janeiro 11 de março 11 de abril

8 31 de janeiro 12 de março 14 de abril

9 3 de fevereiro 13 de março 15 de abril