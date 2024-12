Motociclista morre após colidir com poste em Alcântara

As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas - Foto: Divulgação

As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas - Foto: Divulgação

Um jovem de 25 anos morreu após colidir com um poste na esquina da Rua Doutor Alfredo Backer, no limite entre o Mutondo e Alcântara, em São Gonçalo, na manhã deste domingo (29). De acordo com o Corpo de Bombeiros, o motociclista já estava sem vida quando os agentes chegaram ao local.

Leia também:

Mulher é ferida na cabeça por disparo de arma de fogo enquanto tomava banho de sol em condomínio na Barra da Tijuca

Criminosos explodem cofre em posto de combustíveis na Zona Norte do Rio

O acidente aconteceu por volta das 4h50, na calçada de uma escola. As circunstâncias da colisão ainda estão sendo investigadas, mas, segundo testemunhas, o motociclista aparentemente perdeu o controle enquanto seguia na faixa em direção ao Mutondo. A vítima foi identificada como Douglas Castelleti. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Tribobó.