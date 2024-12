Apenas 2 sobreviventes em acidente aéreo com 181 a bordo na Coreia do Sul

O número final de mortos no acidente de avião na Coreia do Sul subiu para 179, o que significa que apenas duas pessoas sobreviveram, declarou o corpo de bombeiros do país.

Dois membros da tripulação sobreviveram ao acidente da Jeju Air após serem retirados da cauda do avião, relataram as autoridades anteriormente. Ambos estão no hospital, mas as condições de saúde ainda não são conhecidas.

Entre os mortos, 84 são homens e 85 são mulheres, enquanto os gêneros de 10 pessoas não foram confirmados, conforme oficiais.

Segundo autoridades locais, este é o pior desastre aéreo do país em décadas.

O avião da Jeju Air transportava 175 passageiros e seis tripulantes quando fez uma aterrissagem forçada no aeroporto do condado de Muan. Todos a bordo eram sul-coreanos, exceto dois cidadãos tailandeses.

