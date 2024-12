Motorista foge após colidir com moto em Piratininga e deixa duas pessoas feridas

Duas pessoas ficaram feridas em um acidente entre um carro e uma moto, na manhã deste domingo (29), na Rua Doutor Salomão Vergueiro da Cruz, localizada em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói.

De acordo com informações repassadas por testemunhas, um carro modelo Peugeot 207 Passion branco passou pela rua em alta velocidade e colidiu com uma motocicleta em um cruzamento. Logo em seguida, o motorista fugiu do local sem prestar socorro às vítimas, que são um homem e uma mulher que estavam na motocicleta.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma equipe foi chamada ao local para atender as vítimas, que foram levadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca, com ferimentos moderados. Até o momento, não há novas informações sobre o estado de saúde das vítimas. Além disso, agentes de segurança estiveram no local.