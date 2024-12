Show de Wesley Safadão é interrompido por tiroteio no Piauí

O show do cantor Wesley Safadão, na madrugada deste domingo (29), precisou ser interrompido devido a um tiroteio na Praia de Atalaia, em Luís Correia, no litoral do Piauí.

A troca de tiros resultou na morte de um homem, de 41 anos, e causou ferimentos em uma mulher, que estava ao lado da vítima fatal.

De acordo com a Polícia Militar, há suspeitas de que o homem tivesse envolvimento com facções criminosas e por isso foi alvo de um ataque planejado. As informações são do portal GP1.

“Foi um homicídio relacionado ao envolvimento com facções. A vítima era do Ceará, onde tinha ligação com grupos criminosos e também antecedentes por homicídio. Ele estava passeando aqui no litoral e, ao que tudo indica, foi seguido por um rival”, alegou a polícia.

O show foi finalizado pela Polícia Militar devido ao ocorrido, depois da avaliação da situação, que precisou de rápida intervenção para assegurar a segurança de todos.