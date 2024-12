Mulher ganha 290 mil seguidores após expor marido no culto

Parece até ficção, mas uma fiel da igreja, Aryana Medeiros revelou a traição do marido, que também é pastor, durante um culto. Ela expôs a infidelidade do esposo Ruan Sérgio com uma das fiéis, que também é comprometida.

O vídeo rapidamente viralizou na web e fez Aryana ganhar mais de 200 mil seguidores da noite para o dia. Nas imagens, ela vai até a tribuna, pega o microfone durante o culto e detalha a traição, mostrando prints das conversas de WhatsApp entre o líder religioso e a outra mulher.

"Tá aí os prints pra quem quiser ver as mensagens, [pra] se vocês quiserem acreditar ou não. Ela é tão cara de pau, mas tão cara de pau, que ela passou o Natal na minha casa", disse Aryana.

Em seguida, o marido tenta impedi-la de continuar falando, mas ela reage e parte para cima dele. Após a confusão, que envolveu troca de tapas e socos, o pastor Ruan Sérgio foi alvo de piadas nas redes sociais.

Em contrapartida, Aryana ficou famosa na web e garantiu que não esperava receber tanto apoio. "Tô chocada até agora, gente! Deus sabe que não era minha intenção, mas Deus sabe o que faz", comentou.

