Karol Conká explica porque recusou convite para o BBB especial

Karol Conká em foto do Instagram; cantora não participou do especial Bodas de Prata do BBB. - Foto: Divulgação

Prestes a iniciar sua 25ª edição, o Big Brother Brasil realizou uma super comemoração em homenagem às ‘Bodas de Prata’ do reality. Na última quinta-feira (26), as chamadas do BBB25 começaram a ir ao ar, e reuniram diversos participantes icônicos que já passaram pelo programa em uma cerimônia.

Alguns participantes, no entanto, ficaram de fora das gravações e chamaram a atenção do público. “Vocês sabem que já estão começando errado, por não ter vários Brothers que fizeram história presentes!!!! TRISTE!!!”, comentou uma internauta no Instagram oficial do reality. “Faltando vários ícones”, opinou outra.

Em entrevista, Karol Conká revelou que foi convidada pela Rede Globo, mas não conseguiu comparecer ao evento. “Eu recebi o convite, sim. Por motivos de incompatibilidade de agenda, eu não consegui participar dessa campanha em questão”, explicou.

Apesar de não estar na chamada, Karol expressou sua gratidão pelo programa. “Sou muito grata pela minha experiência no BBB, tenho muito carinho e respeito pelo programa que me trouxe muito aprendizado e oportunidades”, ressaltou.

Após as gravações da cerimônia do Big Brother Brasil, que foi ao ar na quinta-feira, alguns ex-BBBs que não foram convidados para o evento expressaram frustração nas redes sociais.

"Ser recordista de paredões por tanto tempo não é importante”, ironizou Ana Carolina Madeira, que participou da 9ª edição. “Será que ter ganhado três provas do anjo consecutivas, que foi recorde, não é fazer história? Você entrar no programa não é fazer história? Independente do que você fez ou não lá dentro, você foi selecionado", destacou Michel, participante da 24ª temporada.

Lucas Buda, também da última edição, resolveu se manifestar no X. "Sobre o vídeo do Bodas de Prata do BBB. Pra quem não foi convidado, é só a mãe Glô atestando que os não convidados não foram personagens marcantes o suficiente e tá tudo bem, gente. Segue a vida e parem de mendigar atenção da Globo. Se ela quisesse, teria chamado", alfinetou o capoeirista.