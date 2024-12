Acidente: motociclista cai da Ponte Rio-Niterói

Um motociclista caiu da Ponte Rio-Niterói após acidente envolvendo sua moto e um caminhão no km 328 da BR 101, no início da tarde deste sábado. O homem foi resgatado inconsciente, mas com vida e socorrido ao hospital. Não há mais informações sobre seu estado de saúde.

Leia também:

Deslizamento de terra deixa três mortos em São Paulo



Artur Jorge está a um passo de deixar o Botafogo e acertar com clube árabe



Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, por volta de 12h35 houve uma batida entre um caminhão e a moto no sentido Rio da ponte, o motociclista foi arremessado e caiu de uma altura de pelo menos 25 metros.



O Grupamento Marítimo (GMAR) do Corpo de Bombeiros foi acionado e resgatou o homem nas águas da Baía de Guanabara.

O trânsito ficou parado por alguns minutos até a altura da Praça do Pedágio. Por volta das 13h45, a pista foi totalmente liberada.