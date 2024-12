Bombeiros encontram o corpo de mergulhador que desapareceu em Angra dos Reis

Equipes de mergulhadores do Corpo de Bombeiros localizaram e retiraram do fundo do mar o corpo de um mergulhador profissional que desapareceu na manhã deste sábado (28) no Cais dos Pescadores, no centro de Angra dos Reis, na Costa Verde.

Segundo pescadores presentes, ele estava em um barco e mergulhou por volta das 10h para recuperar uma ferramenta que havia caído na água, mas não retornou à superfície.

A causa preliminar da morte é afogamento.



Leia também:

Deslizamento de terra deixa três mortos em São Paulo

Bomba caseira é encontrada nos Arcos da Lapa