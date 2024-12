Deslizamento de terra deixa três mortos em São Paulo

Três pessoas morreram e outra ficou ferida após um deslizamento de terra derrubar um imóvel em Taubaté, no interior de São Paulo. O desmoronamento aconteceu na tarde desta sexta (27), após fortes chuvas na região. Os bombeiros só conseguiram encerrar as buscas na madrugada deste sábado (28). Uma mulher e dois homens foram encontrados mortos.

Segundo a Defesa Civil paulista, as vítimas fatais foram identificadas como Carla Sírio Leite, de 38 anos, seu esposo Geovane Matsuda, de 34 anos, e o caseiro do imóvel, identificado apenas pelo primeiro nome, Maurício, até o momento. Os corpos estavam soterrados no local e as buscas levaram cerca de sete horas, de acordo com os órgãos que atuaram na ocorrência.

Um homem de 42 anos também foi encontrado parcialmente soterrado no local. Ele sofreu uma fratura na perna direita e recebeu alta do Hospital Regional de Taubaté neste sábado (28). O local do desabamento vai passar por perícia da Polícia Civil e a Defesa Civil deve analisar a região para identificar possíveis riscos de novos deslizamentos.