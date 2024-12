Artur Jorge está a um passo de deixar o Botafogo e acertar com clube árabe

Apesar de ainda não ter confirmado oficialmente sua saída do Botafogo, o português Artur Jorge está muito próximo de se despedir do Alvinegro. Segundo informações da imprensa esportiva europeia e brasileira, o técnico já se decidiu sobre deixar o clube carioca e estaria a um passo de consolidar o acordo avançado que tem com o Al-Rayyan, do Catar.

De acordo com o jornal português "A Bola" e com o portal "ge", a única coisa impedindo o clube árabe de anunciar o treinador é a negociação em torno da multa rescisória. O contrato do português com o Glorioso, que vai até o final de 2025, prevê uma multa de 2 milhões de euros - o que equivale a aproximadamente 12,9 milhões de reais. O Al-Rayyan estaria conversando para acertar o valor em breve.

Campeão da Libertadores e do Brasileirão, Artur Jorge deu alguns sinais de que poderia se despedir da equipe nas últimas entrevistas. Relatos dos bastidores indicam que o treinador exigiu um aumento salarial para John Textor, dono da SAF botafoguense. O pedido não foi bem-visto pela equipe. Jorge chegou ao clube abril de 2024 e comandou o Botafogo em 31 vitórias, 15 empates e 9 derrotas.