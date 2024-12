PM apreende farta quantidade de drogas e detém criminosos em Três Rios

Policiais do 38º BPM, em parceria com a 108ª DP e com ajuda de informações do Disque Denúncia, estiveram nesta sexta-feira (27), na Travessa Circular Ocidental, no bairro Nova Niterói, em Três Rios, realizaram uma operação batizada de "Amigo Secreto", com o objetivo de cumprir mandados de busca e apreensão relacionados a um homicídio ocorrido no bairro Habitat, em Três Rios.

No local foram apreendidos um revólver cal. 38; seis munições cal. 38; 80 pinos grandes de cocaína; 32 pinos pequenos de cocaína; 261 buchas pequenas de maconha; 19 cartuchos médios de maconha; 53 buchas pequenas de maconha; uma pedra grande de crack; 62 buchas pequenas de haxixe; uma munição cal. 9 mm; seis aparelhos telefônicos; um relógio de pulso dourado; dois rádios comunicadores e um carregador de rádio.

Leia também:

Felipe Melo recusa proposta do Fluminense; entenda

Bandeira tarifária de janeiro segue verde, sem custo adicional na conta de luz

As guarnições do 38º BPM efetuaram a prisão de dois suspeitos por tráfico de drogas, e um adolescente apreendido por porte ilegal de arma de fogo. Os suspeitos foram capturados e apresentados na 108ª DP, onde permaneceram detidos à disposição da Justiça.