Andressa Urach revela encontros com famosos, incluindo Neymar Jr.

Com bom humor, ela mencionou que o envolvimento com o atleta não teria passado do "primeiro tempo"

Em entrevista concedida nesta sexta-feira (27), Andressa Urach revelou que já teve encontros com alguns famosos, como Cristiano Ronaldo, Cauã Reymond, Lucas Lucco e Neymar Jr. Este último surpreendeu o público pela forma como a modelo descreveu os momentos vividos.

Durante a conversa, Andressa estava compartilhando detalhes de sua vida pessoal. O que mais chamou a atenção foi seu envolvimento com Neymar Jr., especialmente devido à maneira descontraída e curiosa com que ela abordou o tema.

Em relatos anteriores, Andressa já havia insinuado um possível envolvimento com o jogador. Contudo, na entrevista ao podcast Moskitalks, ela falou abertamente sobre o assunto, trazendo leveza ao relato ao descrever sua motivação como algo próximo a uma “caridade”.

A modelo contou que conhecia alguns amigos de Neymar e que a decisão de se envolver com ele foi tomada quase como um favor. Durante a entrevista, Andressa compartilhou detalhes do que classificou como um breve, porém satisfatório, encontro. Com bom humor, ela mencionou que o envolvimento com o atleta não teria passado do “primeiro tempo”.