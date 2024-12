Canos expostos e problemas persistentes: moradores de Brasilândia seguem sem solução definitiva da Águas do Rio

Na Travessa Rita de Cássia, em Brasilândia, São Gonçalo, a situação dos canos expostos após obras da concessionária Águas do Rio continua causando transtornos para os moradores. Apesar de promessas de solução, os problemas permanecem, gerando insatisfação e improvisações para conter os danos.

Os reparos realizados pela concessionária foram insuficientes e a estrutura continua vulnerável | Foto: Divulgação

Uma semana após uma nova denúncia sobre a exposição dos canos, agravada pelo intenso tráfego de veículos e pelas fortes chuvas que atingiram a região, moradores relatam que o problema persiste. Segundo eles, os reparos realizados pela concessionária foram insuficientes e a estrutura continua vulnerável.

“Com as obras inacabadas ficaram precárias as instalações que estão na porta de nossas casas. Como já falamos anteriormente, toda vez que chove escorre muita areia, formando uma lama, e isso está entrando pelo nosso quintal e acaba entupindo os ralos. Sem contar com a estética”, relata Alexandra da Matta, moradora de 52 anos.

Os residentes também reclamam da falta de comunicação clara por parte da Águas do Rio. Embora uma equipe tenha sido enviada no dia 26 de dezembro para consertar os canos quebrados, eles deixaram a estrutura exposta. Segundo os moradores, os funcionários informaram que uma nova equipe retornaria para finalizar o trabalho, mas até o momento nada foi resolvido.

Nota da Águas do Rio

Contactada, a Águas do Rio informou que “atuou na repavimentação da calçada no dia 19/12. No entanto, a obra foi impactada com as fortes chuvas. A concessionária ressalta que enviaria uma equipe hoje (26/12) para realizar os reparos necessários”.

Apesar dessa informação, os moradores afirmam que os problemas continuam e improvisaram escoras para evitar que a água e o esgoto invadam suas residências.

Moradores improvisaram escoras para evitar que a água entre nas residências | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

Relembre o caso:

No início de dezembro, os moradores denunciaram que estavam sem abastecimento há mais de 30 dias devido a obras da Águas do Rio. Após reclamações e uma denúncia feita ao jornal O São Gonçalo, a concessionária realizou reparos e restabeleceu o fornecimento de água. Entretanto, a situação gerou novos problemas, como entulhos, areia acumulada e canos expostos, que pioraram com as chuvas da última semana.

“Na verdade, os canos estão à mostra porque eles (os funcionários) não cimentaram. Eles colocaram areia, terra em cima, então com a chuva, essa terra vem descendo morro abaixo e desfaz todo o serviço que eles fizeram, esse tapa-buraco. Está tudo à mostra. Eu saio de carro todo dia, a rua é pequena, sem saída, não tem muito o que a gente fazer. A gente vai manobrar e é obrigado a passar por cima”, desabafa a moradora.

A Águas do Rio foi novamente procurada pela reportagem para saber se o prazo para pavimentação dos canos será mantido.

Confira a nota na integra: "A Águas do Rio informa que equipes estão retornando hoje (27/12) ao local para realizar as ações necessárias. Vale ressaltar que o prazo para a conclusão do serviço pode ser impactado devido às condições climáticas. A concessionária reforça que está à disposição da população pelo 0800 195 0 195 para ligações gratuitas ou mensagens via WhatsApp."

