Bombeiros resgatam cachorro preso no vão da Ponte Rio-Niterói

A operação foi conduzida com precisão e cuidado - Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Bombeiros militares do Grupamento Operacional do Comando-Geral (GOCG) realizaram, na noite da última quinta-feira (26), o resgate de um cachorro que ficou preso por mais de cinco horas em um vão na Ponte Rio-Niterói.

Para acessar o cão com segurança, os militares utilizaram uma autoescada mecânica, equipamento essencial para alcançar locais elevados e de difícil acesso. A operação foi conduzida com precisão e cuidado, garantindo que o animal fosse retirado com segurança.

