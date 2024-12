Após tentar matar a namorada, cantor de funk é preso em Porto Alegre

O cantor de funk Bernardo Soares da Rosa, conhecido como Boladin 211, foi preso na quarta-feira (25) acusado de tentativa de feminicídio. O homem de 20 anos é acusado de dar socos, chutes e coronhadas na sua namorada, uma jovem de 16 anos com quem mantinha relacionamento há cerca de um ano.

A delegada Cristiane Ramos, responsável pelo caso na Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM), afirmou à CNN que, logo depois das agressões, ele teria ameaçado a jovem dizendo que iria matá-la. Depois, Bernardo foi até o quarto e pegou uma arma de fogo.

Em depoimento, a vítima disse que ficou com medo de ser executada e foi até a cozinha do apartamento e pegou uma faca para se defender. Ela deu uma facada na canela do agressor, momento em que conseguiu fugir do imóvel e pedir socorro.

Boladin 211 não tem antecedentes policiais e foi autuado por tentativa de feminicídio, porte ilegal de arma de fogo e dano (por ter quebrado o celular da namorada). Na manhã desta quinta-feira (26), ele passou por audiência de custódia e teve a sua prisão preventiva decretada.

Produtor musical morto em outubro

No dia 2 de outubro, o produtor musical de Boladin 211 foi executado a tiros no bairro da Cachoeirinha, Zona Leste de São Paulo. David Beckhauser Santos Herold, de 34 anos, foi executado dentro do carro em que estava.

Na época, Boladin 211 publicou uma mensagem nas redes sociais dizendo: “Descansa em paz, Dindão. Sem acreditar. Nunca será esquecido. Pra sempre no meu coração”.