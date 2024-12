Morre no Rio, aos 73 anos, o arquiteto Ruy Rezende

Morreu nesta quarta-feira (25) um dos principais nomes da arquitetura no Centro do Rio: Ruy Rezende, de 73 anos. Conhecido por assinar o projeto de diferentes edifícios corporativos na Zona Portuária do Rio, ele foi o responsável pelo Parque Madureira, na Zona Norte. Ruy faleceu na Clínica São Vicente, na Gávea, mesma unidade em que faleceu o ator Ney Latorraca nesta quinta (26).

Ruy faleceu por conta de uma pneumonia e de um choque séptico pulmonar. Ele deixa a esposa, a médica Thelma Rezende, três filhos e cinco netos. O corpo do arquiteto será cremado; a família ainda não confirmou data e local da cremação.