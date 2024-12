Homem é picado por jararaca durante caminhada no Leblon

José foi transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, localizado na Barra da Tijuca, na Zona Oeste - Foto: Divulgação - Prefeitura do Rio

José Ernandes Amorim, de 50 anos, foi atacado por uma cobra jararaca enquanto fazia uma caminhada matinal na Avenida Visconde de Albuquerque, próximo ao Canal do Leblon, na Zona Sul do Rio de Janeiro. O incidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (25), por volta das 11h20, quando a cobra o picou na perna, surpreendendo-o durante o percurso.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. José foi levado com urgência ao Hospital Municipal Miguel Couto, na Gávea, onde recebeu o soro antiofídico para neutralizar o veneno. Após estabilização, ele foi transferido para o Hospital Municipal Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, para continuidade do tratamento.

A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou nesta quinta-feira (26) que José Ernandes Amorim está em estado de saúde estável após o ataque. A vítima segue internada no Hospital Municipal Lourenço Jorge, recebendo acompanhamento médico especializado.

De acordo com os Bombeiros, a ocorrência foi atendida pela unidade da Gávea, acionada às 11h30 da quarta-feira.