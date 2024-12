Acidente na BR-101 deixa condutor ferido após atropelamento de capivara

Na noite de Natal, um acidente envolvendo um carro e uma capivara foi registrado na BR-101, no km 498, no município de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. O incidente ocorreu às 23h25, na via principal, sentido Rio.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o condutor do veículo ficou ferido após a colisão com o animal e foi removido para o Hospital Municipal de Japuíba. Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre o estado de saúde da vítima.

A capivara foi atropelada em uma área conhecida pela presença de fauna silvestre, um fator que demanda atenção redobrada dos motoristas. A equipe da CCR Rio-SP esteve no local para prestar atendimento e controlar o trânsito na área.