Jovem morre na Via Light após discussão de trânsito em Nova Iguaçu

Na madrugada desta quarta-feira (25), o jovem Matheus Souza foi encontrado morto na Via Light, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, após uma suposta discussão de trânsito, conforme relatos da família.



Testemunhas relataram à família que Matheus estava conversando com o motorista de outro veículo nas proximidades de Mesquita, também na Via Light. Após a discussão, ele foi encontrado caído no chão, já sem vida.

Policiais que estiveram no local constataram que, apesar de não haver sinais de colisão, a moto conduzida pelo jovem atingiu uma mureta da via.

Matheus havia saído de Bento Ribeiro, na Zona Norte do Rio, na noite desta terça-feira (24), para visitar familiares em Nova Iguaçu. A família recebeu a trágica notícia após a ceia de Natal. O caso está sendo investigado pela 53ª DP (Mesquita).