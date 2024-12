Número de voos para o Brasil cresce 43% para o réveillon 2025

O número de turistas internacionais com destinos no Brasil para a virada de 2024 para 2025 deve elevar e garantir a quebra do recorde de visitantes do exterior no país em todo ano.

O Brasil é o número 1 em crescimento de aterrissagens internacionais em toda América do Sul entre 26 de dezembro e 1º de janeiro de 2025, com um acréscimo de 43% em relação ao mesmo período do ano anterior.

A Colômbia ocupa a segunda colocação, com acréscimo de 17%. Quem fecha o pódio é a Argentina, que registrou queda de -8%. Os dados são de um levantamento da Gerência de Inteligência da Embratur com informações da FowardKeys.

Sobre a origem dos visitantes estrangeiros que chegam ao Brasil, o Chile aparece na frente, com um crescimento de número de voos em 142%. A vinda dos argentinos aumentou 103%.



O aumento também é registrado vindo da Europa. Portugal terá o aumento de 39%, a França vem em seguida com 29%, seguida de Espanha com 28%, Alemanha com 25% e Inglaterra com 17%. Os estadunidenses também registraram uma alta de voos que tem o Brasil como destino no Réveillon: 11%.