Menino dá entrada em hospital de Araruama após ser atacado por cachorro

Menino está internado em hospital de Ararauama, na Região dos Lagos do RJ - Foto: Divulgação

Um menino de 8 anos deu entrada na tarde deste domingo (22) no Centro de Trauma do Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, na Região dos Lagos do Rio de Janeiro, após ser atacado por um cachorro da raça pitbull na cidade vizinha de Saquarema.

Com ferimentos graves na boca e nos braços, a criança foi avaliada pelos médicos da ortopedia, pediatria e cirurgia geral e estabilizada. Após exames de imagens e clínicos, o menino foi encaminhado ao centro cirúrgico.

A equipe da bucomaxilofacial reconstruiu a parte labial da criança, enquanto a cirurgia geral atuava nos membros superiores. O procedimento durou cerca de 1h30.

O menino neste momento segue internado no centro de tratamento intensivo pediátrico. O diretor do hospital, Mário Jorge Espinhara, informou que o quadro de saúde da criança é estável e que as próximas 24 horas são de monitoramento intensivo.

De acordo com informações preliminares, o menino foi atacado pelo pitbull de um dos vizinhos por volta das 13h. Foi levado para um hospital em Saquarema, mas devido a gravidade foi transferido para o Hospital Estadual Roberto Chabo, em Araruama, unidade de referência para atendimentos a pacientes com múltiplos traumas para nove municípios da Região dos Lagos .