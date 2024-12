Confronto entre policiais civis e traficantes deixa 5 mortos em Saquarema

As investigações duraram três meses - Foto: Reprodução

Um tiroteio entre policiais civis e traficantes deixou cinco mortos na manhã deste domingo (22) no bairro Jaconé, em Squarema, Região dos Lagos do Rio.

Agentes da 124ª DP (Saquarema) e da Core foram até a localidade da Serrinha para cumprir mandados de prisão e de busca e apreensão pelo crime de tráfico de drogas.

Três mulheres estão entre os mortos. Um policial civil também ficou ferido na mão.

Um dos mortos foi identificado como Washington Pereira Rodrigues, conhecido como "Parazinho". Segundo a polícia, ele é o chefe do tráfico no estado do Pará.

Quatro pistolas foram apreendidas, além de um caderno de anotações do tráfico e drogas.

As investigações duraram três meses e apontaram que o grupo criminosos buscava instalar e expandir pontos de venda de drogas naquela localidade. A polícia afirma que as mulheres também estavam envolvidas no esquema.

Ainda de acordo com as investigações, a quadrilha invadiu um sítio, em uma região de mata, e passou a intimidar e aterrorizar a população local. A partir de levantamento de informações de inteligência, os policiais passaram a monitorar os bandidos.