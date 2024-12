Compositor de funks do tráfico é preso por manter mulher em cárcere privado no Rio

O compositor de funks conhecido como MC Renê foi preso no último sábado (21) acusado de agredir e manter a companheira em cárcere privado. A prisão aconteceu após a vítima entrar em contato com policiais da 6ª DP (Cidade Nova) e relatar que Renê Correa Pimenta estava a caminho da saída da favela do Querosene, no Complexo de São Carlos, na Região Central do Rio.

Segundo a Polícia Civil, Renê já estava sendo monitorado e foi preso com o apoio de policiais militares. Ele foi conduzido à delegacia e preso em flagrante por lesão corporal grave, decorrente de violência doméstica.

Leia também

Jovem morre após ser baleado no Jóquei, em São Gonçalo

Feminicídio: homem é preso acusado matar mulher a facadas e jogar corpo no Rio Guandu



Contra ele também foi cumprido um mandado de prisão em aberto pelo mesmo crime. Segundo as investigações, o homem é conhecido por compor músicas de funk para traficantes da comunidade.