Joca, lobo-marinho que passou dois dias no Rio, faz "parada" em Niterói

Um lobo-marinho apareceu na manhã deste domingo (22) na Praia de São Francisco, em Niterói. Como a migração nesta época do ano é incomum, tudo indica que é o mesmo animal que passou dois dias na Praia de Ipanema, na Zona Sul do Rio.

"Joca", como foi apelidado, tinha mergulhado e ido embora na última sexta-feira (20). Durante os dois dias que passou pela cidade, o animal encantou cariocas e turistas e ficou sob monitoramento de biólogos, que deram a ele o nome de Joaquim.

Leia também

São Gonçalo de oportunidades: Projeto Social utiliza o esporte como um instrumento de potencial educativo

Projeto 'Educando com Audiovisual' encerra primeira edição com entrega de certificados e exibição de curtas em São Gonçalo



Na quinta (19), Joca chegou a dar um mergulho no mar, mas não saiu do raio de visão dos biólogos que monitoravam sua presença na praia. Pouco tempo depois, retornou para a areia.

"A Guarda Ambiental de Niterói explica que, em caso de aparição de animais, as pessoas não devem se aproximar e nem oferecer qualquer tipo de alimento. As equipes devem ser acionadas pelo número 153 do Centro Integrado de Segurança Pública (Cisp) para isolar a área e tomar as providências necessárias", disse o posicionamento da prefeitura de Niterói.

O animal é um macho jovem. A migração de lobo-marinhos que vêm das águas geladas do sul do continente é rara nesta época do ano.