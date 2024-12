São Gonçalo de oportunidades: Projeto Social utiliza o esporte como um instrumento de potencial educativo

Fundamentos na construção da cidadania e na criação de oportunidades para crianças e jovens, os projetos sociais seguem promovendo o senso de comunidade através do trabalho em prol de um objetivo comum: a realização de sonhos através do esporte.

Fundada e presidida por Nei Sidney da Silva Dias, a Escolinha de Futebol Nova Geração [ @novageracao.epsg ] é uma entidade sem fins lucrativos que utiliza o esporte como um instrumento de potencial educativo que surgiu com o objetivo de tirar as crianças das ruas e dar uma nova perspectiva de futuro, com sonhos palpáveis, que podem se tornar realidade.

"Comecei em 2008, só eu e um amigo falecido meu, que me ajudou bastante. Aqui pegamos crianças e jovens de até 20 anos, independente se vão conseguir ou não se tornarem jogadores profissionais, porque o que importa é que as mentes deles fiquem ocupados , que saiam das ruas e ocupem seu tempo com esporte, com cultura e lazer", afirmou Nei, criador do Projeto Social Nova Geração.

Leia também

Fifa assina com Netflix para transmitir Copa do Mundo Feminina de 2027 e 2031

Léo Pereira, do Flamengo, é alvo do Boca Juniors para o próximo ano



As atividades acontecem duas vezes por semana [terças e quintas de 14h30 às 17h] para crianças, adolescentes e jovens de 9 a 17 anos, no Campo do Fazenda [onde fica localizado na Área de Proteção Ambiental], bairro do Engenho Pequeno, em São Gonçalo. A partir da parceria com a Ação Engenho Pequeno Sem Fome, Gilberto da Silva Dias, irmão de Nei e colaborador do Projeto, busca, nos dias de treino, alimentos no Ceasa e em outros mercados, para oferecer reforço alimentar aos atletas do Projeto, além de cestas básicas mensais para as famílias em situação de vulnerabilidade.

Campeão gonçalense

Atuais campeões do campeonato gonçalense na categoria sub-13, o Nova Geração vai disputar o campeonato ABS CUP, em janeiro de 2025 [competição mais tradicional de base da região de Juiz de Fora - MG], com a presença de captadores de clubes.

"A união de todos que se envolve com o projeto já é muito grande, mas na final do gonçalense isso ficou ainda mais evidente. Os pais apoiam muito, incentivam, assim como a gente. Tratamos nossos atletas como filhos e os pais isso veem, acredite na gente, acredite nos filhos, acredite na Nova Geração", afirmou Leandro Jefferson Moreira de Souza, que é responsável pela comunicação da Nova Geração, Projeto no qual seu próprio filho faz parte.

1/2 | Foto: Divulgação

2/2 | Foto: Divulgação





Doações e oportunidades

Sem patrocínio, o projeto social que desde 2008 revela talentos para o mundo do futebol, hoje atende em cerca de 100 crianças do município, contando apenas com a ajuda de doações para se manter de pé.

De acordo com Jan Francisco Brito da Costa, colaborador e um dos treinadores, a luta para arrecadação de recursos tem sido árdua, mas persistente e em prol do objetivo principal: continuar oferecendo aos que passam pela Nova Geração, a oportunidade de realizar sonhos .

"Essa corrida nossa já vem de muitos anos, principalmente do Nei, que foi o fundador do projeto. A gente sobrevive com ajuda, doações [hoje a única doação que o Projeto recebe é através do Sr. Eugênio, pai de um dos atletas do Nova Geração, que auxilia na compra de materiais]. Mas, mesmo diante das adversidades, é muito gratificante hoje estar nesse lugar de treinador, treinando meus filhos [um dos filhos de Jan hoje joga no Sampaio Corrêa, enquanto o outro está participando de uma. "peneira" em São Paulo], junto ao Nei, que foi meu professor", contou Jan.

Com o objetivo de fortalecer o projeto através de materiais de treinos e recursos que possam vir a custear gastos relacionados ao transporte e pagamento de ajuda de custos dos coordenadores que ministram os treinos para os atletas da escolinha, a Nova Geração criou uma "vaquinha virtual" para arrecadar fundos que o ajudem a se manter de pé. O Projeto Social também sonha com patrocínios que possam contribuir e contribuir o sonho dessa centena de jovens atletas.

1/7 Colaboradores do Nova Geração: Guilherme Fernandes; Jan Francisco Brito; Gilberto e Nei Dias e Leandro | Foto: Enzo Britto

2/7 Atleta Yago Borges, de 16 anos | Foto: Enzo Britto

3/7 Atletas do Nova Geração durante o treino | Foto: Enzo Britto

4/7 Atletas do Nova Geração durante o treino | Foto: Enzo Britto

5/7 Atletas do Nova Geração durante o treino | Foto: Enzo Britto

6/7 Atletas do Nova Geração durante o treino | Foto: Enzo Britto

7/7 Atletas do Nova Geração durante o treino | Foto: Enzo Britto















Janela aberta para o futebol profissional

A Nova Geração é um impulsionador de sonhos, visto que diversas populações que passam pelo local são direcionadas para peneiras, avaliações e até mesmo assinatura de contratos. Porém, por falta de patrocínios e recursos para dar continuidade aos sonhos, muitos acabam retornando ao local que os "revelou".

"A gente sabe que muitos jovens hoje em dia se perdem pelo caminho, então esse projeto surgiu com a intenção de realmente dar oportunidade para eles. Buscamos construir um tempo para competir nos campeonatos de futebol e o projeto foi se fortalecendo e crescendo cada vez mais. Pra mim é uma sensação de muita alegria, porque já fui uma criança com esse mesmo sonho de ser jogador, e na minha época não tive tantas oportunidades, então hoje, poder contribuir de alguma forma na caminhada deles rumo à realização dos sonhos, é muito gratificante", declarou Guilherme Fernandes, um dos treinadores da Nova Geração.

E se engana quem pensa que o sentimento de gratidão por essa oportunidade de transformação social se restringe apenas aos colaboradores do Projeto. Para os alunos [atletas], a mudança ocorre a cada novo dia, a cada nova decisão de seguir por um caminho difícil, mas extremamente recompensador.

"É muito bom poder fazer parte desse projeto incrível que ajuda tantas crianças a saírem dos maus caminhos. É muito bom ter uma área de lazer só pra gente, com ótimos professores que nos levam para os jogos, campeonatos, e que trazem olheiros pra cá , pra que a gente tenha esse incentivo também. Para todos que quiserem estar aqui com a gente, são super bem vindos, porque o projeto pode ser sensacional, não tenho palavras pra descrever. Sou muito feliz no Nova Geração", disse João Paulo Picado. Batista Abreu, 13 anos anos, que recentemente foi aprovado na Peneira do Grêmio.

O sentimento de João é compartilhado por seu colega de time, Yago Borges, 16 anos, que resume o Projeto como um local de oportunidades.

"O projeto me deu muitas oportunidades, agora mesmo vou viajar a mando do Nova Geração para fazer avaliação em um tempo. Estou aqui há doze anos e esse Projeto, esse tempo, está no meu dia a dia, na minha vida. É sempre muito bom treinar com eles, ter o incentivo, a ajuda, que são muito importantes para todos nós que sonhamos em ser jogadores de futebol”, concluiu o atleta.



1/2 Atleta João Paulo, de 13 anos | Foto: Enzo Britto

2/2 Atleta Yago Borges, de 16 anos | Foto: Enzo Britto





Prestes a ingressar em uma nova competição, em Minas Gerais, a Nova Geração segue sendo um espelho que reflete a capacidade e o talento de cada criança e jovem que por ali passa.