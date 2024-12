Projeto 'Educando com Audiovisual' encerra primeira edição com entrega de certificados e exibição de curtas em São Gonçalo

Na última sexta-feira, dia 20 de dezembro de 2024, chegou ao fim a primeira edição do projeto Educando com Audiovisual, uma iniciativa inovadora que uniu educação e produção audiovisual para transformar práticas pedagógicas dentro das salas de aula. A ação, aprovada pela Lei Paulo Gustavo, ofereceu por três meses formação para professores das redes pública e privada interessados em utilizar o audiovisual como ferramenta de ensino.

O projeto foi encerrado com um evento especial no Espaço Mais Conhecimento, localizado no Partage Shopping, em São Gonçalo. Durante o encontro, os participantes receberam seus certificados e exibiram os curtas-metragens produzidos ao longo do curso, abordando temas fundamentais como visibilidade ao espectro autista, movimento negro nas escolas, sustentabilidade e meio ambiente, e a importância da Educação para Jovens e Adultos (EJA).

O sucesso da primeira edição do Educando com Audiovisual reforça o impacto positivo da integração entre arte, tecnologia e educação

Amigos e familiares marcaram presença no evento, prestigiando o trabalho desenvolvido pelos professores

Amigos e familiares marcaram presença no evento, prestigiando o trabalho desenvolvido pelos professores que, com criatividade e sensibilidade, trouxeram reflexões importantes através das narrativas audiovisuais.



O sucesso do projeto também é resultado do trabalho dedicado de uma equipe qualificada, composta por professores especializados em roteiro, edição, fotografia e filmagens acessíveis por celular. Cada profissional contribuiu diretamente para que os participantes pudessem adquirir conhecimento técnico e confiança para produzir seus próprios curtas-metragens e apresentá-los no dia da formatura. O compromisso e a experiência dessa equipe foram fundamentais para o resultado positivo da primeira edição do Educando com Audiovisual.



O Educando com Audiovisual nasceu do olhar atento da professora de artes e produtora audiovisual Alessandra Merat (@alessandramerat), idealizadora do projeto, em parceria com a cineasta Ana Angel (@anaangeleu). Ambas, moradoras de São Gonçalo, identificaram o potencial do audiovisual como ferramenta pedagógica e decidiram criar uma formação que pudesse ampliar horizontes na educação.

Alessandra Merat destacou sua intenção de inscrever o projeto em novos editais para garantir recursos para futuras edições, com o objetivo de alcançar mais professores e, consequentemente, mais alunos. “Acreditamos que o audiovisual pode ser um poderoso aliado no processo de aprendizagem, tornando as aulas mais dinâmicas, interativas e conectadas com a realidade dos estudantes”, afirmou.

O sucesso da primeira edição do Educando com Audiovisual reforça o impacto positivo da integração entre arte, tecnologia e educação, e deixa grandes expectativas para as próximas edições do projeto em São Gonçalo e, quem sabe, em outras cidades do país.