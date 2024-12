Fifa assina com Netflix para transmitir Copa do Mundo Feminina de 2027 e 2031

Jogos da Seleção na Copa do Mundo Feminina de 2023 tiveram audiência menor do que em 2019 - Foto: Franck Fife/AFP

A Fifa anunciou que fechou um acordo para a Netflix transmitir a Copa do Mundo Feminina de 2027 e 2031, nesta sexta feira (20). O acerto é o mais significativo que a entidade assinou com um serviço de streaming para um grande torneio. Os valores ainda não foram divulgados.

O presidente da Fifa, Gianni Infantino, criticou publicamente as emissoras públicas, especialmente na Europa, por subestimar as ofertas de transmissão do torneio de 2023 que foi disputado de forma conjunta na Austrália e na Nova Zelândia.

"Este acordo envia uma mensagem forte sobre o valor real da Copa do Mundo Feminina da FIFA e do futebol feminino global", disse Infantino. A entidade provavelmente usará o acordo com a Netflix para conduzir as conversas com emissoras europeias que serão negociações mais duras.

O torneio com 32 seleções e 64 jogos em 2027, será disputado no Brasil de 24 de junho a 25 de julho. O país sede de 2031, ainda não foi decidido.

A Netflix decidiu mergulhar nos esportes ao vivo no mês passado, após transmitir a luta de boxe entre o ídolo americano Mike Tyson e o influenciador, com mais de 20 milhões de seguidores, Jake Paul. O confronto entre os dois teve mais de 60 milhões de casas sincronizando para assistir a luta.