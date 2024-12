Léo Pereira, do Flamengo, é alvo do Boca Juniors para o próximo ano

O zagueiro Léo Pereira, do Flamengo, é alvo do Boca Juniors para 2025. O jornalista argentino Tato Aguilera, do canal local TYC Sports, é quem informa do desejo dos xeneizes.

O técnico do Boca, Fernando Gago, enviou uma lista de pedidos à diretoria do clube, segundo o repórter. O nome do defensor rubro-negro, de 28 anos, é a prioridade para a zaga.

Léo Pereira é titular do Flamengo desde 2020 e tem contrato com o rubro-negro até dezembro de 2027. Ele soma 219 jogos com a camisa do Fla, marcou 11 gols e conquistou 10 títulos nesse período: uma Libertadores, um Brasileiro, duas Copas do Brasil, duas Supercopas do Brasil, uma Recopa Sul-Americana e três Cariocas.

Leia também:

▶ Temporal e ventos fortes transformam a tarde no Grande Rio. Em Niterói ruas da Zona sul alagaram (vídeo)

▶ Moradores no Boa Vista enfrentam falta d'água há mais de um ano

O Boca visa reforçar seu grupo após ter terminado o ano sem uma vaga direta para a Libertadores. O time mais popular da Argentina terá que participar da pré-Libertadores.