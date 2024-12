Igreja em Camboinhas realiza grande ação solidária para famílias carentes

A solidariedade marcou o mês de dezembro na Igreja de Deus O Senhor Está Aqui, localizada na Avenida Professor Florestan Fernandes, 1625, em Camboinhas, na região oceânica de Niterói. Na manhã deste sábado, a igreja promoveu uma grande ação social para atender 120 famílias carentes de bairros vizinhos, como Cafubá, Jacaré, Esperança, Lagoa e Barreira.

O projeto, batizado de Natal Completo, é idealizado pelo pastor auxiliar Luciano Martins Gomes e conta com o apoio do pastor presidente Roberto Brum. Durante o evento, as famílias receberam cestas básicas, frangos congelados, panetones e leite. Além disso, cerca de 150 crianças cadastradas também ganharam brinquedos. "Nos esforçamos para trazer um Natal mais feliz e digno para essas famílias. Mesmo sabendo que é pouco diante da crise econômica, acreditamos que fará a diferença", disse o pastor Luciano.

Cerca de 150 crianças cadastradas ganharam brinquedos durante a ação | Foto: Divulgação

O evento teve início com um culto de ação de graças, seguido pela distribuição dos donativos e um grande café comunitário. Para as crianças, a diversão foi garantida com pula-pulas, piscina de bolinhas e aplicação de flúor realizada por duas dentistas voluntárias. "Queremos proporcionar um momento especial para essas famílias, com amor, carinho e respeito", destacou o pastor.

A mobilização para a arrecadação das doações envolveu os membros da igreja e também contou com contribuições de amigos, familiares, empresários e outros voluntários. "Fomos surpreendidos com a generosidade. Recebemos tantas doações que conseguimos repassar parte delas para outras igrejas", explicou o pastor Luciano, evidenciando o sucesso da campanha.

A mobilização para a arrecadação das doações envolveu os membros da igreja e também contou com contribuições de amigos, familiares, empresários e outros voluntários | Foto: Divulgação

As visitas presenciais para cadastro das famílias aconteceram ao longo das últimas semanas, com integrantes da igreja indo até as residências para entender as necessidades de cada uma. "Este trabalho nos mostrou a realidade dessas famílias. Só conseguimos agradecer por termos a chance de ser instrumentos de Deus neste projeto", completou.